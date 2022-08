Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een verloren gewaande ex neemt na jaren terug contact op met Sara (Juliette Binoche) en haar vriend Jean (Vincent Lindon). Wat volgt is een broeierige driehoeksverhouding die je haast doet vergeten dat het winter is in het Parijs van Claire Denis. Wij mogen 10 duotickets weggeven voor Avec amour et acharnement, het liefdesduet waarmee de Française eerder dit jaar de Zilveren Beer won.