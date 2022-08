100 Gecs is tijdens Pukkelpop voor het eerst te zien op Belgische bodem. Een poging tot introductie voor wie geboren is in het pre-internettijdperk.



Honderd Gecs? Gekke naam.

Naar verluidt noemden ze zich zo omdat ze ooit één gekko online hadden besteld, maar er honderd kregen opgestuurd. Hoe dan ook: 100 Gecs bestaat uit Laura Les en Dylan Brady, twee Amerikaanse producers die toevallig hetzelfde kapsel hebben en samen hyperpop zijn beginnen te maken. Ze hebben…

Hola pola. Kalm. Hyperwatte?

Hyperpop. Nooit van gehoord? De hippe kids zijn er gek op.

Is dat drugs?

Nee. De naam geeft het eigenlijk al een beetje weg: hyperpop is een soort hyperkinetische, opgefokte, experimentele versie van pop. In het geval van 100 Gecs klinkt dat als een mix van synthpop, chiptune, hardcore, poppunk, emorap, dubstep, trance, industrial rock, dance, drum-’n-bass, death metal, deconstructed club, nightcore, ska, polka, happy hardcore, heel veel autotune en uw favoriete ringtone uit 2003.

Ben je nu gewoon zo veel mogelijk genres aan het opsommen?

Nope. 100 Gecs is nogal verwarrend, futuristisch en vooral héél erg internet. Hun muziek heeft min of meer hetzelfde effect als rondwandelen op een kermis terwijl je net MDMA hebt genomen. Of zoals Pete Wentz van Fall Out Boy het omschreef: ‘100 Gecs klinkt alsof je een foto probeert te downloaden en af te drukken op de computer van je ouders, maar er enkel pixels uit de printer komen.’

Ik heb nog nooit MDMA genomen en mijn ouders hadden geen computer.

Laat vallen. In feite komt het er gewoon op neer dat het weinig zin heeft om te proberen 100 Gecs rationeel te vatten. Je moet het eerder ondergaan. Ze zingen over trucks en Doritos, dragen graag oversized tovenaarshoeden, laten ‘stupid horse’ rijmen op ‘I just fell out of the Porsche’ en brachten een ska-kerstnummer getiteld Sympathy 4 the Grinch uit, waarin ze wraak nemen op de kerstman omdat ze geen Xbox hebben gekregen.

Ironisch, bedoel je?

Vermoedelijk niet.

En, euh, mensen vinden dat goed?

Verrassend veel mensen zelfs. In 2019 belandde hun debuutalbum 1000 Gecs, dat ze binnenkort opvolgen met 10000 Gecs, aan de top van heel wat eindejaarslijstjes. Hun fans trekken dan weer massaal op bedevaart naar Des Plaines, Illinois om de dennenboom te zien waarbij Les en Brady poseren op het artwork van de plaat en die volgens hen het achtste wereldwonder is. Daarnaast werkte het duo samen met Charli XCX, Fall Out Boy, Skrillex en Linkin Park en stonden ze in het voorprogramma van Brockhampton, Slowthai en Nine Inch Nails. Volgens betrouwbare bronnen is 100 Gecs zelfs het geluid van de toekomst.

Het is al van toen ik me tijdens mijn midlifecrisis inschreef voor een triatlon geleden dat ik me zo oud heb gevoeld.

Het is oké. Echt.