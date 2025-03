De Belgische koningskwestie: hoe het referendum (1950) over koning Leopold III het land verdeelde

75 jaar geleden, op 12 maart 1950 om precies te zijn, vond in ons land de eerste en enige volksraadpleging plaats. Op de vraag ‘Moet koning Leopold III terug op de troon ?’ antwoordde bijna 58 % van de Belgen ja, maar de resultaten lieten wel een verscheurd land zien en zorgden voor nog meer verdeeldheid dan er al was : in Vlaanderen was ruim 72 % voor de terugkeer van Leopold, maar in Brussel (bijna 52 % tegen) en vooral in Wallonië (58 % tegen) zagen ze dat niet zitten. Vooral in de industriële bekkens van Henegouwen en Luik was de tegenstand erg groot. Daar brak in dezelfde maand nog een staking uit tegen de terugkeer van de koning.

Ook de nationale politiek was totaal verdeeld over deze kwestie. De liberalen weigerden de uitslag van het referendum te aanvaarden en lieten de regering vallen. In de daarop volgende verkiezingen in juni behaalde koningsgezinde CVP-PSC de absolute meerderheid, en de nieuwe regering liet koning Leopold III terug naar België komen, wat gebeurde op 22 juli 1950. Dit leidde opnieuw tot stakingen en betogingen in Wallonië. Op 30 juli liepen die uit de hand in Grâce-Berleur, nabij Luik : bij een schietpartij vielen drie doden door rijkswachtkogels, een vierde slachtoffer overleed later.

Om de situatie niet verder te laten ontsporen en een ‘burgeroorlog’ te vermijden kwamen de drie grote politieke families de dag daarop samen en bereikten ze een akkoord waarbij de koninklijke bevoegdheden zouden worden overgedragen aan de toen 19-jarige prins Boudewijn. Koning Leopold ging hiermee akkoord, maar daags nadien kwam hij hierop terug en probeerde hij zelf een alternatieve regering te vormen. Maar omdat hij haast niemand vond die wilde meedoen, legde hij zich uiteindelijk bij de situatie neer. Een jaar later, bij de meerderjarigheid van Boudewijn, ondertekende Leopold officieel zijn troonsafstand.

Dat koning Leopold III zo omstreden was, kwam vooral door de rol die hij gespeeld had in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij hij weigerde zich bij de geallieerden aan te sluiten en daardoor op ramkoers leefde met zijn regering. Maar ook voor de oorlog was de relatie tussen de regering en de eigenzinnige en autoritaire Leopold al verstoord.

De koningskwestie is op zijn minst een merkwaardige bladzijde in de geschiedenis van België, maar ze betekende ook een schok voor de Walen, die plots waren gaan beseffen dat ze in de minderheid waren in ons land. Het begin van het regionalisme en de nieuwe staatsstructuren waartoe het heeft geleid…

