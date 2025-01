Trends lanceert beleggersplatform: ‘Elke dag dat u wacht met beleggen, is een verloren dag’

Trends lanceert een beleggersplatform vol data over onder meer aandelen, cryptomunten, valuta, en met diepgaande financiële analyses en advies. ‘Beleggen is als een marathon: het is niet belangrijk op welke plaats je loopt na een paar kilometer, het komt erop aan de marathon deftig uit te lopen’, zegt directeur Danny Reweghs.

‘We blijven vaststellen dat de Belgen meer vermogen hebben dan het Europees gemiddelde, maar minder beleggen’, zegt Danny Reweghs, directeur Trends Beleggen, een zusterbedrijf van Knack.

‘Ze parkeren nog altijd het liefst hun geld op een spaarboekje, waar het bijzonder weinig opbrengt. We lanceren nu een beleggersplatform, waarmee we beginnende beleggers over hun koudwatervrees heen willen helpen en ervaren beleggers alle informatie en duiding willen geven om verstandige beslissingen te nemen. Ook de Knack-abonnee kan via de Trends-website gratis zijn of haar voordeel doen.’

‘De gemiddelde financiële kennis ligt bij ons nog altijd lager dan elders’, gaat Reweghs verder. ‘Veel mensen voelen zich dan ook niet op hun gemak bij het idee om geld te beleggen. En dat is spijtig, want als je naar de lange termijn kijkt, zie je dat je met beleggen een mooi vermogen kunt opbouwen. De rendementen die je haalt liggen veel hoger dan bijvoorbeeld op een spaarboekje. Elke dag dat men wacht met beleggen, is een verloren dag.’

‘Je investeert het best door bijvoorbeeld elke maand, in goede en kwade dagen, een vast bedrag te beleggen.’

Je neemt dan ook wel meer risico?

Danny Reweghs: Daarom moet je verstandig beleggen, en daar willen we dus een handje bij helpen. Stel dat je 5000 euro ter beschikking hebt, dan zou het een grote fout zijn om die in één keer te beleggen. Je investeert het best door bijvoorbeeld elke maand, in goede en kwade dagen, een vast bedrag te beleggen. Door je beleggingen rustig en geleidelijk aan uit te breiden, spreid je het risico.

Maar een crash is altijd mogelijk?

Reweghs: Ik heb zelf een crash meegemaakt toen ik nog maar pas met beleggen was begonnen. Sommigen raken dan in paniek en stoppen ermee, maar juist dan moet je doorzetten en in hetzelfde tempo blijven beleggen. Dat is het moment om koopjes te doen. En de crash die ik toen meemaakte, stelt vandaag niets meer voor. Je moet beleggen voor de lange termijn. Beleggen is als een marathon: het is niet belangrijk op welke plaats je loopt na een paar kilometer, het komt erop aan de marathon deftig uit te lopen. En daar willen we dus met ons platform bij helpen, met data, duiding en advies.

Welke aandelen zou u de beginnende belegger aanraden? En wat met cryptomunten zoals bitcoin, die nu bij sommigen zeer populair zijn?

Reweghs: Cryptomunten lijken de hype van het moment, je kunt er grote winsten maar ook grote verliezen mee maken. Ik zou er dus zeker niet al mijn geld insteken, maar meer oog hebben voor bedrijven die al honderd jaar of langer bestaan en een belangrijke positie innemen in hun sector. Dan kom je vaak uit bij saaie bedrijven. Ik denk aan Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Of in Europa aan Nestlé. Of aan Belgische holdings als Sofina of Ackermans & van Haaren. Die zullen nooit in één jaar tijd in omvang verdubbelen, maar ze keren wel elk jaar een deel van de winst uit, ook als het economisch wat tegenzit. En die dividenden kun je opnieuw investeren. Zo haal je op lange termijn een wonderbaarlijk extra rendement.

Een meerwaardebelasting zou een spijtige evolutie zijn. Men zou beter het beleggen aanmoedigen.

Bij de regeringsvorming werkt men aan de meerwaardetaks op aandelen. Een goede zaak?

Reweghs: Nee, een spijtige evolutie. Men zou beter het beleggen aanmoedigen, zoals men in 1982 heeft gedaan met de wet-Cooreman-De Clercq. De economie verkeerde toen in een crisis en dankzij die wet kon iedereen die aandelen in een Belgisch bedrijf kocht dat fiscaal aftrekken. Zo werden mensen gestimuleerd om in de economie te investeren én een spaarpotje op te bouwen. Dat is veel beter dan een meerwaardebelasting, een symboolmaatregel met negatieve gevolgen voor de economie.