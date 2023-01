‘Ook in 2023 zal uw spaarboekje weinig opbrengen. Verdere verarming volgt’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het tijdperk van gratis geld is voorbij. Meer dan een decennium hield de Europese Centrale Bank (ECB) de rente historisch laag en schuurde ze tegen de nul procent aan. Zo wilde de ECB de economie stimuleren: een lage rente maakte sparen minder interessant en lenen aantrekkelijker. Dat zette huishoudens en bedrijven aan tot consumeren en investeren, wat dan weer goed was voor de economie. Nu de rente stijgt, moeten we afkicken.

Het voorbije decennium bracht het spaarboekje nog nauwelijks rente op. Daarom stroomde er veel spaargeld naar aandelen en dat deed de koersen stijgen. Anderen staken hun geld in cryptomunten zoals de bitcoin, waarvan de koers explodeerde. Voor hen was 2022 een groot verliesjaar. De oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en aanhoudende coronaproblemen in China maakten het nog veel erger. Voor de Bel20, de beursindex met de belangrijkste aandelen van de beurs van Brussel, was 2022 het slechtste jaar in meer dan een decennium. De Bel20 verloor het afgelopen jaar 14 procent. De bitcoin zelfs meer dan 60 procent. Afkicken is pijnlijk.

De ECB verhoogt de rente in haar strijd tegen de hoge inflatie en de stijgende levensduurte. Ze wil zo sparen weer aantrekkelijker en lenen duurder maken. Dat moet de economie en dus de oplopende prijzen afremmen. De banken verhoogden de rente op spaarboekjes al van 0,11 procent naar pakweg 1 procent. Dat is nog steeds geen vetpot. En wie rekening houdt met de inflatie maakt nog steeds verlies: als de inflatie in 2023 5 procent bedraagt, gaat de koopkracht van het geld op uw spaarboekje 4 procent achteruit.

Maar wat is het alternatief? Aandelen en obligaties zullen het moeilijk blijven hebben. Goud heeft hevige fans, maar ook felle tegenstanders. En het voorbije jaar heeft aangetoond dat cryptomunten niets te maken hebben met beleggen, maar alles met gokken.

En vastgoed? Is dat een goed alternatief? Vastgoed is in ons land zo’n 10 tot 15 procent overgewaardeerd. De rente op hypothecaire leningen stijgt, mensen kunnen dus minder lenen voor hetzelfde aflossingsbedrag. Toch verwachten experts dat de vastgoedprijzen zullen blijven stijgen, behalve voor energieverslindende woningen. Voor wie het kan financieren is de aankoop van een eerste, energiezuinige woning wellicht nog een goede zaak, maar of dat ook de goede belegging is voor uw spaarcenten is een ander paar mouwen.

Nee, voor mensen met wat spaarcenten wordt het ook in 2023 moeilijk om de koopkracht te behouden. Verdere verarming volgt. Afkicken is niet alleen pijnlijk, het kan ook nog eens lang duren.