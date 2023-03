Factcheck: nee, ‘ontgiften’ helpt niet bij psoriasis

‘Ontgiftig uw lichaam bij psoriasis’, zo raadde een artikel op ABC Gezondheid aan. Maar dit helpt niet.

Op de website ABC Gezondheid lezen we een artikel met als kop ‘Ontgiftig uw lichaam bij psoriasis’. Er wordt verwezen naar de ‘integratieve geneeskunde’, die het gebruik van voedingssupplementen en gezonde leefgewoonten aanprijst om de huidziekte psoriasis onder controle te krijgen en zelfs te genezen. ‘Het lichaam ontgiften doet men eenvoudig door veel water te drinken en alkalische fruit- en groentesoorten te consumeren in combinatie met de beste voedingsvezels.’ Meloen en banaan worden aangeraden, net als groentesappen ‘die het lichaam minder zuur maken’, en voedingssupplementen zoals kurkuma en mariadistel.

‘Dat moeten we toch sterk nuanceren’, zegt professor dermatologie Jan Gutermuth (UZ Brussel), gespecialiseerd in inflammatoire huidaandoeningen. ‘Psoriasis ontstaat door een samenspel van genetische aanleg en zogenaamde “milieu-invloeden”, zoals stress, trauma, een zware ziekte. Aan de genetische aanleg kun je niets doen, maar de triggers kun je wel beperken. Psoriasis gaat vaak gepaard met obesitas en diabetes. Een gezond voedingspatroon met voldoende groenten en fruit is dus zeker belangrijk. Maar psoriasis is geen “vergiftiging” van het lichaam. Dat hoeft dus ook niet “ontgift” te worden.’

“Ontgiften” of supplementen nemen zal niet helpen, maar een mediterraan dieet kan wel een goed effect hebben.

Ook professor dermatologie Jo Lambert (UZ Gent), gespecialiseerd in psoriasis, wijst op het verband tussen psoriasis en overgewicht of obesitas. ‘Vetcellen zijn niet onschuldig: ze zorgen voor ontstekingen in het lichaam en produceren ook bepaalde stoffen die psoriasis aanzwengelen, al is er inderdaad ook altijd een genetische voorbestemdheid nodig. Nu weten we uit de dierenwereld dat wanneer dieren in winterslaap gaan – en dus vasten – er bepaalde antiontstekingsmechanismen in werking treden, onder meer dankzij sirtuïnes, een soort eiwitten. En bepaalde stoffen, zoals kurkuma en mariadistel, kunnen die sirtuïneniveaus ook doen stijgen in cellen. We weten dat psoriasispatiënten een tekort aan sirtuïnes hebben. Vandaar dat hen soms zulke voedingssupplementen worden aangeraden. Maar die hebben weinig effect en kunnen, in het geval van overdosering, zelfs gevaarlijk zijn.’

Wat wél helpt, zegt Lambert, is een mediterraan dieet – dat veel antioxidanten bevat – met een lichte calorische restrictie. ‘We hebben zelf een onderzoek gevoerd waarbij we patiënten met psoriasis op een gezond dieet met intermittent fasting zetten. We zagen dat ze niet alleen gewicht verloren, maar ook dat de samenstelling van bacteriën in hun darmen verbeterde, wat een antiontstekingseffect teweegbracht en ook een positief effect had op hun psoriasis. “Ontgiften” of supplementen nemen zal dus niet helpen, maar een mediterraan dieet met wat minder calorieën kan wel een goed effect hebben op psoriasis en heel wat andere ontstekingsziekten.’

Is het waar? Wie psoriasis heeft, hoeft zijn lichaam niet te ‘ontgiften’, en voedingssupplementen zoals kurkuma hebben geen bewezen effect. Een aangepast dieet kan wel helpen. We beoordelen de stelling als eerder onwaar.