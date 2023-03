Factcheck: westerse media hebben wel bericht over antioorlogsbetogingen in Londen en Berlijn

Volgens een veelgelezen post op Twitter zouden westerse media de antioorlogsbetogingen van 25 en 26 februari in Londen en Berlijn genegeerd hebben. Dat klopt niet. Diverse Europese media hebben uitgebreid over die betogingen bericht.

Tijdens het weekend van 25 en 26 februari werden overal in Europa betogingen georganiseerd tegen de oorlog in Oekraïne. Het was op 24 februari één jaar geleden dat Rusland het Oost-Europese land binnenviel. Volgens deze post, die op zondagavond gedeeld werd, zouden westerse media de betogingen genegeerd hebben (hier gearchiveerd).

Bij de post is een video te zien van een betoging in Londen waar anti-oorlogs- en vredesboodschappen te zien en horen zijn. In het bijschrift wordt de vraag opgeworpen waarom westerse media de betogingen tegen het zenden van wapens naar Oekraïne negeren.

De post werd ondertussen al meer dan 32.000 keer geliked. Ruim 1 miljoen mensen zagen de video al op hun Twitter-tijdlijn passeren.

Londen en Berlijn kwamen wel aan bod

Er vonden inderdaad in het weekend van 25 en 26 februari betogingen plaats in Londen en Berlijn. Die optochten waren gepland in het kader van de verjaardag van de inval van Rusland in Oekraïne. Het is echter fout om te stellen dat de westerse media de betogingen negeerden.

Zo werd over de betoging in Londen zowel door de Britse als de buitenlandse pers uitvoerig bericht. In dit artikel dat het Britse The Guardian zaterdagavond reeds publiceerde, worden zowel de solidariteitsbetogingen in Brussel en Parijs als de betogingen tegen de wapenleveringen in Londen en Berlijn vermeld.

Ook in andere media die over de betogingen van dat weekend berichten, kwamen de betogingen in Londen en Berlijn aan bod. Zo publiceerde de Franstalige editie van Euronews een artikel waarin de betoging in Londen naast andere betogingen vermeld wordt. Volgens het artikel riepen de betogers op om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen.

Het Duitse Deutsche Welle berichte dan weer zeer uitgebreid over de betoging in Berlijn. Volgens dat artikel zouden daar 100.000 mensen aanwezig zijn geweest om te demonstreren tegen de Russische agressie in Oekraïne.

Ook over betogingen in andere Europese steden werd door de westerse media geschreven. Zo heeft VRT NWS een artikel gewijd aan de veel kleinere betoging in Brussel van zaterdag 25 februari. La Dernière Heure berichtte dan weer over betogingen in onder andere Tallinn, Sofia en Boekarest.

Conclusie De bewering dat westerse media niet of niet uitgebreid bericht zouden hebben over de anti-oorlogsbetogingen van 25 en 26 februari is onwaar. Zowel de betogingen in Londen en Berlijn als andere Europese betogingen tegen de Russische agressie in Oekraïne kwamen in berichtgeving aan bod van onder meer The Guardian, Euronews, Deutsche Welle en VRT NWS.