Factcheck: van scrollen op het toilet krijg je geen aambeien

‘Met gsm op toilet zitten kan leiden tot aambeien’, zo lazen we in The Guardian. Maar dat blijkt niet te kloppen. Enkel wie al last heeft van aambeien, zit beter niet te lang op het toilet te ‘persen’. We beoordelen de stelling als eerder onwaar.

In de Britse krant The Guardian lazen we een artikel over de gezondheidsrisico’s van gsm-gebruik op het toilet. Het zou niet alleen onhygiënisch zijn, maar volgens de Amerikaanse gastro-enteroloog Saurabh Sethi zou het ook kunnen leiden tot aambeien. De man publiceerde hierover een TikTok-video, met de volgende boodschap: ‘Het lijkt misschien onschuldig om op het toilet door je sociale media te scrollen of enkele mails te beantwoorden. Maar het kan enkele ernstige gevolgen hebben. Je gsm gebruiken tijdens een grote boodschap kan ervoor zorgen dat je langer op het toilet zit, wat spanning en druk kan veroorzaken op je rectum en anus. Dat kan leiden tot problemen als aambeien, anale kloven en rectale verzakking.’

Voor die uitspraak is geen wetenschappelijk bewijs, zegt professor gastro-enterologie Danny De Looze (UZ Gent). ‘Enkele jaren geleden schreven we met een groep Belgische experts een overzichtsartikel over aambeien. Op zich zijn aambeien perfect normaal, we worden er allemaal mee geboren. Het zijn bloedvatkluwens die zich aan de binnenkant van het darmkanaal bevinden, vlak bij de anus. Hun precieze functie is onbekend, wellicht zitten ze daar om het darmkanaal goed af te sluiten. Maar vanaf de leeftijd van 25 tot 30 jaar vermindert de stevigheid van de aambeien, waardoor ze makkelijker uitzakken en kunnen scheuren en bloeden. Zowat een op de drie mensen krijgt daar vroeg of laat last van. De belangrijkste risicofactor is constipatie: niet vaak genoeg stoelgang kunnen maken, waardoor die hard wordt en je heel hard moet persen om hem eruit te krijgen.

Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat lang op het toilet zitten leidt tot aambeien, anale kloven of rectale verzakking.

‘Als je al last hebt van aambeien, is het inderdaad geen goed idee om lang op het toilet te blijven zitten – met of zonder gsm – en voortdurend te persen. Dan komen die aambeien meer onder druk te staan en kan het probleem erger worden. Maar voor mensen zonder problemen, die in één à twee minuten stoelgang maken, kan het geen kwaad om achteraf nog even rustig te blijven zitten om op de smartphone te scrollen. Daar zul je geen aambeien van krijgen, en zeker geen anale kloven of rectale verzakking.’

Dat beaamt professor gastro-enterologie Heiko De Schepper (UZA). ‘Alles hangt af van wat je op het toilet zit te doen. Als je daar rustig gaat zitten om door je smartphone te scrollen of de krant te lezen, dan zullen je aambeien niet naar buiten beginnen te zakken. Al bestaan er wel comfortabeler plekken om de tijd te verdrijven. Anderzijds: als je tijdens dat halfuur scrollen ook de hele tijd zit te persen omdat je niet zo makkelijk stoelgang kunt maken, is er wel een probleem. Dan ontstaat er inderdaad meer druk, waardoor aambeien naar buiten kunnen zakken en eventueel zelfs scheuren en bloeden. Maar er is geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat lang op het toilet zitten leidt tot aambeien, anale kloven of rectale verzakking. Al die zaken zijn in de eerste plaats gelinkt aan abnormale stoelgang, vooral constipatie. Daarnaast zijn er nog enkele risicofactoren, zoals overgewicht en zwangerschap.’

Is het waar? Wie al last heeft van aambeien, zit beter niet te lang op het toilet te ‘persen’. Maar wie er gewoon op zijn gsm zit te scrollen, zal geen last krijgen van nieuwe aambeien. We beoordelen de stelling als eerder onwaar.