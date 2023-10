Factcheck: productie kattenvoer stoot meer CO2 uit dan Nieuw-Zeeland

‘Alleen al de productie van kattenvoer stoot meer CO2 uit dan Nieuw-Zeeland’, zo lazen we in Trouw. En dat blijkt inderdaad uit onderzoek. We beoordelen de stelling als waar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie.

Op de website van de krant Trouw lazen we een artikel met als kop: ‘Veganistisch katten- en hondenvoer kan opsteker zijn voor klimaat én dier.’ Er wordt verwezen naar Brits onderzoek over de ecologische impact van honden- en kattenvoer. En die blijkt behoorlijk groot. ‘Alleen al de productie van kattenvoer stoot meer CO2 uit dan Nieuw-Zeeland’, klinkt het.

Online vinden we het onderzoek terug, dat begin dit jaar verscheen in PLoS ONE. Daarin lezen we dat katten wereldwijd 1,2 procent van de veestapel verorberen. Mochten alle katten ter wereld op een veganistisch dieet worden gezet, dan zouden jaarlijks 900 miljoen dieren minder sterven. Bovendien zou er, aldus de auteurs, op jaarbasis 0,09 gigaton CO2-equivalenten worden bespaard, wat meer is dan de CO2-uitstoot van Nieuw-Zeeland. Volgens een online publicatie van de Nieuw-Zeelandse overheid stootte het land in 2021 netto 55,7 megaton CO2-equivalenten uit, wat gelijkstaat aan 0,055 gigaton.

‘Dit is zeker een betrouwbaar onderzoek’, zegt professor planetaire gezondheid Pim Martens (Maastricht University). ‘De onderzoekers hebben gekeken hoeveel katten gemiddeld eten en vervolgens onderzocht wat er precies in hun voeding zit. Zo konden ze hun “ecologische pootafdruk” berekenen.

Als je alleen naar eetgewoonten kijkt, is de ecologische pootafdruk bij de gemiddelde hond zelfs veel groter dan bij de gemiddelde mens.

‘Uiteraard ben je voor zulke berekeningen altijd aangewezen op schattingen, waardoor er een bepaalde onzekerheid in zit. Dat geldt ook voor de hoeveelheid CO2 die een land uitstoot: ook die kun je niet tot op het cijfer na de komma zeggen. Maar de grootteordes kloppen zeker. Wij hebben zelf onderzoek gedaan naar dat thema, en ook bij ons bleek de ecologische pootafdruk van katten en honden erg hoog te zijn.’

‘Als je alleen naar eetgewoonten kijkt, is die bij de gemiddelde hond zelfs veel groter dan bij de gemiddelde mens. Voor katten blijft hij iets kleiner, omdat die dieren uiteraard veel kleiner zijn. Het is dus belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat ook huisdieren een aanzienlijke impact hebben op het klimaat.’

Professor diervoeding Geert Janssens (UGent) wil toch wat kanttekeningen plaatsen bij het onderzoek. ‘De sector van dierenvoeding is gigantisch, dus zo vreemd is het niet dat hij ook een grote ecologische voetafdruk heeft. En Nieuw-Zeeland is ook een erg dunbevolkt land. Het kan dus zeker kloppen. Maar je mag niet vergeten dat veel katten- en hondenvoer wordt gemaakt met zogenaamd slachtafval van dierlijke productie, zoals organen. Dat wordt zelden door mensen gegeten, maar het bevat bestanddelen die voor honden en katten erg voedzaam zijn. Zo veel mogelijk van dat afval gebruiken is dus best duurzaam, aangezien die dieren toch al geslacht worden.’ Katten op een veganistisch dieet zetten vindt Janssens geen goed idee. ‘Er bestaat plantaardig kattenvoer, maar daar moeten zeer veel additieven aan worden toegevoegd. Katten zijn van nature 100 procent carnivoor, hun hele metabolisme is afgestemd op de inname van dierlijk materiaal. Als je je huisdier geen vlees wilt geven, kies je beter voor een konijn.’

Is het waar? Uit onderzoek blijkt dat de productie van kattenvoer meer CO2 uitstoot dan Nieuw-Zeeland. We beoordelen de stelling als waar.