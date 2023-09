Factcheck: nee, John Kerry vindt hongersnood niet ‘prima’ om klimaatcrisis tegen te gaan

Een alternatieve nieuwssite kopt dat de speciale klimaatgezant van Amerikaans president Joe Biden zou vinden dat hongersnood een ‘prima’ oplossing is om het klimaat te redden. Dat heeft hij nooit gezegd. Kerry wijst innovatie in de landbouw als oplossing aan.

Volgens een Nederlandstalige alternatieve nieuwssite zou John Kerry gezegd hebben dat ‘hongersnood prima is zolang we het klimaat maar kunnen redden’ (hier gearchiveerd). John Kerry is de speciale klimaatgezant van de Amerikaans president Joe Biden en vertegenwoordigt de president op internationale klimaattoppen.

Het artikel verwijst naar een post op X (voorheen Twitter) van een ander alternatief medium (hier gearchiveerd). In die post wordt een video gedeeld met het bijschrift: ‘John Kerry: de landbouw moet vernietigd worden zodat we net zero kunnen bereiken.’

Al bijna vijf miljoen mensen zagen de post op hun X-tijdlijn passeren. De post kreeg al meer dan 10.000 likes en ruim 11.000 mensen kozen er net zoals de Nederlandstalige alternatieve nieuwssite voor om de post te delen.

Kerry wil geen hongersnood, maar innovatie

De video waar het artikel en de X-post naar verwijzen toont ons inderdaad de Amerikaanse politicus John Kerry. De clip komt uit een langere video die op YouTube verspreid werd door de organisatie We Don’t Have Time (21:14). De clip bestaat uit verschillende delen van een speech van John Kerry die in een andere volgorde aan elkaar geplakt zijn.

In de video komen een reeks speeches en panelgesprekken aan bod die gegeven werden tijdens de derde dag van de The Agricultural Innovation Mission for Climate (AIM for Climate) top in Washington DC op 10 mei 2023. Op dat evenement deed Kerry dus de uitspraken die in de clip aan bod komen.

Nergens in zijn speech noemt Kerry hongersnood ‘prima zolang we het klimaat maar kunnen redden.’ Hij wijst inderdaad de belangrijke rol van landbouw in de verandering van het klimaat aan, maar vindt dat de landbouw moet innoveren om zijn impact op het klimaat te verkleinen. ‘We moeten de uitstoot van onze voedselsystemen verminderen om de grens van 1,5 graden in leven te houden’, zegt hij bijvoorbeeld (34:30). Met die anderhalve graad doelt hij op het akkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd om de opwarming te beperken tot 1,5 graden (36:07).

Met die innovatie doelt Kerry helemaal niet op hongersnoden, maar op andere zaken. De woorden honger en hongersnood komen zelfs nergens in zijn speech voor. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat we voedzame soorten moeten ontwikkelen die bestand zijn tegen ‘nooit geziene hitte en droogte’ (35:37). Maar hij wil ook innovaties zodat de veestapel kan verkleinen en wil bijkomende investeringen om in te zetten op groene meststoffen (36:02).

Foute interpretatie Nederlandse politicus

Uit het artikel leren we dat de titel van het artikel eigenlijk een interpretatie van de speech van Kerry is door de Nederlandse politicus Pepijn van Houwelingen, die Tweede Kamerlid is voor Forum Voor Democratie (FVD). De titel doet dus verkeerdelijk uitschijnen dat het een quote van Kerry zou zijn. We contacteerden van Houwelingen voor een reactie, maar kregen op het moment van publicatie nog geen antwoord.

Conclusie Een alternatieve nieuwssite kopt dat de speciale klimaatgezant van Amerikaans president Joe Biden zou vinden dat ‘hongersnood prima is zolang we het klimaat maar redden’. De site verwijst daarvoor naar een speech die Kerry gaf op een conferentie rond landbouwinnovatie. In zijn speech haalt hij nooit hongersnood aan en alludeert er ook niet op. Als landbouwoplossingen voor de klimaatcrisis noemt hij wel nieuwe voedselsoorten, ‘een verminderde veestapel’ en ‘investeringen in groene meststoffen’. Daarom beoordelen we de uitspraak als onwaar.