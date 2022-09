Factcheck: nee, het covid safe ticket is niet opnieuw verplicht vanaf 1 november

Op Telegram circuleert een screenshot van de website van het Belgische restaurant Zuster Agnes. Daarop staat vermeld dat het vanaf 1 november verplicht zou zijn om een Covid Safe Ticket te tonen wanneer je een horecazaak binnengaat. Dat klopt niet. Het gaat om een screenshot van vorig jaar, toen het CST op 1 november 2021 werd ingevoerd. Dat bevestigen de restaurantuitbaters. Horeca Vlaanderen ontkent dat de herinvoering van het CST op tafel ligt.

Op 4 september wordt in het Telegramkanaal De Waarheid op 1, dat 4300 gebruikers telt, een screenshot gepost van wat de website van een horecazaak lijkt te zijn (hier gearchiveerd). ‘Beste gast, gelieve te noteren dat vanaf 1 november u een covid safe ticket dient te tonen bij het betreden van een horecazaak. Dus ook bij uw volgend bezoek aan Zuster Agnes. Mocht u de app nog niet geïnstalleerd hebben kan u hieronder de download starten. Alvast dank voor uw begrip’, lezen we in het screenshot.

Screenshot Telegram

In het bijschrift lezen we het volgende: ‘Ondertussen in België. Vanaf 1 november 2022 Safe Ticket in de horeca verplicht! Reken er binnenkort ook in Nederland op als niemand in opstand komt! En zeg straks niet dat ik u niet gewaarschuwd heb want dit komt er echt aan!’

Screenshot Telegram

Het screenshot circuleert in verschillende Telegramgroepen en op Facebook (hier, hier en hier gearchiveerd).

Klopt het dat het covid safe ticket (CST) opnieuw ingevoerd wordt op 1 november?

We googelen Zuster Agnes, wat een restaurant in Lier blijkt te zijn. Als we op het tabblad reserveren klikken, verschijnt de pop-up met de CST-boodschap niet. We nemen contact op met de uitbaters van het restaurant, die bevestigen dat het gaat om een oud screenshot. ‘De pop-up werd ondertussen ook verwijderd’, klinkt het in een reactie. Vanaf 1 november vorig jaar was het verplicht om bij een bezoek aan een horecazaak je Covid Safe Ticket te tonen. De maatregel werd op 7 maart van dit jaar afgevoerd.

We nemen contact op met Kaatje Lucas, woordvoerster van Horeca Vlaanderen die formeel ontkent dat er sprake is van een herinvoering van het CST voor de horecasector. ‘Dat is voorlopig helemaal niet aan de orde,’ aldus Lucas.

Op de vraag of het CST ‘nog niet bij het vuilnis hoort’, antwoordde virologe Erika Vlieghe in een recent interview met Knack dat ‘daarvoor een politieke discussie nodig is.’

Conclusie Op Telegram circuleert een screenshot van een website van het Belgische restaurant Zuster Agnes, dat zou moeten bewijzen dat het Covid Safe Ticket vanaf 1 november opnieuw wordt ingevoerd. Dat klopt niet. Het gaat om een oud screenshot. De pop-up verwijst naar de invoering van het CST op 1 november 2021. De restaurantuitbaters laten weten dat pop-up ondertussen verwijderd werd. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.