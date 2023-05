Factcheck: nee, het archief van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid brandde niet af

Online circuleren berichten dat het archief van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid afgebrand zou zijn. Veel socialemediagebruikers vinden dat merkwaardig of ‘toevallig’ omdat er volgens hen momenteel een onderzoek zou lopen naar het Spaanse coronabeleid. Maar het archief brandde niet af, het gaat over een ander gebouw. Voor de stelling dat er een onderzoek gaande zou zijn naar het Spaanse coronabeleid, vinden we geen bewijs.

Op sociale media circuleren berichten dat het archief van het Spaanse ministerie van Volkgezondheid op 12 april zou zijn afgebrand. Die berichten gaan gepaard met een video waarin we een uitslaande brand zien. We vinden ook tal van Twitter-, Telegram– en Facebookberichten over die brand terug (hier en hier gearchiveerd). In een Telegrambericht lezen we: ‘Woensdagochtend, op 12 april 2023, vond er een brand plaats in de archiefruimte van het ministerie van Volksgezondheid. Die brandde vervolgens volledig af. In de mainstreammedia werd er amper melding van gemaakt. Dit terwijl er een onderzoek gaande was naar het vaccinatiebeleid en de verschillende beperkingen die aan het volk werden opgelegd. De toevalligheden houden maar niet op.’

Klopt het dat het archief van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid uitbrandde en dat er een onderzoek loopt naar het Spaanse vaccinatie- en coronabeleid?

We googelen ‘incendio ministerio de la sanidad’, en komen zo terecht op artikels van de Spaanse krant El Mundo en het Spaanse tijdschrift Público. In de artikels lezen we dat er een brand heeft gewoed in de kantoren van de Spaanse Raad voor Economische en Sociale Zaken, de Consejo Económico y Social (CES). Het gebouw werd ontruimd en er vielen geen gewonden.

Het gebouw van de Raad, dat zich bevindt in de Calle Huertas 73, grenst aan het ministerie van Volksgezondheid. Dat zien we ook op Google Maps. Het rode kader toont de locatie van het ministerie van Volksgezondheid, het gele de locatie van het CES.

In de virale video zien we enkele beelden van de straat waarin het CES zich bevindt. Die komen overeen met beelden van Google Streetview. Zo herkennen we de rode tralies voor de ramen rechts (geel kader), de lantaarnpaal (rood kader), en het rode hoekgebouw (groen kader).

Het gaat dus niet om het ministerie van Volksgezondheid, noch om het archief van dat ministerie. De Economische en Sociale Raad houdt zich niet bezig met de Spaanse volksgezondheid, maar voorziet de Spaanse regering van sociaal-economisch advies en arbeidsadvies. Het orgaan valt onder het ministerie van Werk.

Loopt er momenteel een onderzoek naar het Spaanse vaccinatiebeleid?

Om dat te weten te komen, googelen we in het Spaans ‘onderzoek vaccinatiebeleid Spanje’. Zo komen we terecht op een oude YouTubelivevideo, opgenomen in het Spaans parlement op 7 februari 2022.



Onderwerp van de livevideo is een parlementair onderzoek naar de vaccinverdeling en het vaccinatieplan van de Spaanse regering. In februari 2021 werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. In de video getuigen verschillende wetenschappers in kader van dat onderzoek over de Spaanse vaccinverdeling.

De commissie schrijft in haar conclusie dat het Spaanse vaccinatiebeleid een succes was. Dat lezen we in een artikel van de Spaanse onderzoekssite Newtral van 10 april 2022. De onderzoekscommissie besloot ook dat de Europese Commissie en de farmaceutische sector transparanter moesten zijn over de aankoopovereenkomsten van de vaccins. Andere sporen van een onderzoek dat momenteel zou lopen, vinden we niet.

Conclusie Online circuleren berichten dat het archief van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid afgebrand zou zijn. Veel socialemediagebruikers vinden dat merkwaardig of ‘toevallig’, omdat er momenteel een onderzoek zou lopen naar het Spaanse coronabeleid. Maar het archief brandde niet af, het gaat over een ander gebouw. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar. Daarnaaset vinden we geen bewijs dat er nu nog een onderzoek zou lopen naar het Spaanse coronabeleid. In 2021 werd er wel een parlementaire onderzoekscommissie opgericht die het Spaanse vaccinatiebeleid onder de loep nam. Maar die commissie rondde haar werk vorig jaar al af.