Factcheck: nee, dit is geen jeugdfoto van Angela Merkel, Theresa May en Dalia Grybauskaitė

Online circuleert een oude jeugdfoto van voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel. De meisjes naast haar op de foto zouden de voormalige Britse premier Theresa May en de voormalige Litouwse president Dalia Grybauskaitė zijn. Dat klopt niet. Het gaat om een oude jeugdfoto van Merkel met twee onbekende vriendinnetjes.

Op 21 maart post een Twittergebruiker een zwart-witfoto waarop de voormalige Duitse bondskanselier te zien zou zijn, samen met de voormalige Britse premier Theresa May en de voormalige Litouwse president Dalia Grybauskaitė (hier gearchiveerd).

‘Hoe groot is de kans dat 3 tienervriendinnen samen opgroeien en later drie landen leiden?’, lezen we in het bijschrift. De foto circuleert ook in het Nederlands op Twitter en op Facebook (hier en hier gearchiveerd). Heel wat socialemediagebruikers insinueren een complot.

Zien we hier effectief de voormalige Duitse bondskanselier en de gewezen Britse en Litouwse toppolitici in hun tienerjaren?

We laden de foto op in TinEye, een zoekmachine die op zoek gaat naar de eerste online geposte versie van een foto. Zo zien we dat de foto al minstens sinds december 2015 online circuleert.

We komen terecht op de website van het Amerikaanse nieuwsmagazine Time. Op 9 december 2015 postte dat blad ze een reeks jeugdfoto’s van Merkel, naar aanleiding van haar verkiezing als Time’s ‘Person of the Year’ dat jaar.

‘Angela Kasner (de geboortenaam van Merkel, nvdr.) met vrienden op een nieuwjaarsavondfeest in Berlijn in 1972’, lezen we in het bijschrift van de foto. Wie de vriendinnen op de foto zijn, wordt niet vermeld.



Zijn de twee vriendinnen op de foto Theresa May en Dalia Grybauskaitė? De kans lijkt erg klein. Theresa May werd geboren in 1956 in Exeter, Groot-Brittannië. In een artikel van de Britse krant The Times vinden we een foto terug van May, genomen in 1971. Ze was toen vijftien. Op de foto zijn geen gelijkenissen op te merken met een van de meisjes op Merkels jeugdfoto.

In een artikel van de Britse tabloid The Daily Mail vinden we een foto terug van de dertienjarige May. Ook hier zien we geen gelijkenissen met de onbekende meisjes op de foto.

Van Grybauskaitėvinden we geen jeugdfoto’s terug. De Britse factcheckorganisatie Full Fact vroeg om een reactie bij de Litouwse ambassade in Londen. Die ontkende dat het meisje rechts op de foto in geen geval de jonge Grybauskaitė is.

Het is niet de eerste keer dat de foto viraal gaat. Zo schreef, naast Full Fact in 2019, ook de Amerikaanse factcheckorganisatie Snopes in 2018 een factcheck over de foto. Ook zij kwamen tot de conclusie dat het om onbekende jeugdvriendinnen van Merkel ging.

Conclusie Online circuleert een oude jeugdfoto van voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel. De meisjes naast haar op de foto zouden de voormalige Britse premier Theresa May en de voormalige Litouwse president Dalia Grybauskaitė voorstellen. Dat klopt niet. Het gaat om een oude jeugdfoto van Merkel, met twee onbekende vriendinnetjes. De foto werd genomen op oudejaarsavond 1972 in Berlijn. We beoordelen de bewering dat we op de foto ook Theresa May en Dalia Grybauskaitė zien als onwaar.