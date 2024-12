Factcheck: nee, dit citaat is niet van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter

Op sociale media circuleert een citaat van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter over belastinggeld en het christendom. Er is geen bewijs dat Carter deze uitspraak heeft gedaan. Het citaat werd in 2013 wel uitgesproken op televisie door de Amerikaanse komiek John Fugelsang.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media circuleert een foto van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter. De foto is in het zwart-wit en naast Carters gezicht is een citaat geplaatst. ‘Als je niet wilt dat je belastinggeld gebruikt worden om armen te helpen, stop dan met te zeggen dat je een land wil dat gebaseerd is op christelijke waarden, want dat wil je niet’, lezen we.

© X

Carter overleed op 29 december 2024 op een leeftijd van honderd jaar. Hij was president voor de Democraten tussen 1977 en 1981. Naar aanleiding van zijn dood werden veel vergelijkbare posts geplaatst.



De foto werd onder andere gedeeld door voormalig co-voorzitter van Groen, Jeremie Vaneeckhout. ‘Dit dus’, schreef hij bij de foto met het citaat op X (hier gearchiveerd). Iemand twijfelt in een nog niet goedgekeurde community note – een notitie die gebruikers van X zelf bij posts kunnen laten plaatsen – over de authenticiteit van het citaat. Vaneeckhout heeft zijn post ondertussen verwijderd.

Is het citaat toe te schrijven aan Jimmy Carter?

We geven het beeld in bij Google Lens en proberen zo de oorsprong van het beeld te achterhalen. Zo komen we terecht bij een andere post van het beeld naar aanleiding van de verjaardag van Carter eerder dit jaar. Die post verscheen op het sociale medium Threads.



Via die post komen we terecht bij een eerder artikel van de Amerikaanse factcheckorganisatie Politifact uit 2019. Volgens Politifact circuleert het citaat al sinds 2013 als opschrift van verschillende foto’s van Carter en wordt die onterecht aan Carter toegeschreven.

© X

Politifact achterhaalde dat het citaat niet van Carter is, maar van komiek John Fugelsang. Die zou de uitspraak hebben gedaan op 29 mei 2013 in het programma Viewpoint van Current TV, in een item over het Republikeinse parlementslid Stephen Fincher, die als ‘meest weerzinwekkende christen van de week’ werd afgeschilderd.



Het fragment zelf is niet meer online beschikbaar, maar uit het transcript leiden we af dat het citaat dat aan Carter wordt toegeschreven, woord voor woord door Fugelsang werd uitgesproken.

This quote was widely attributed to Jimmy Carter. I apologize to him for it. pic.twitter.com/VswNsRS0Vv — John Fugelsang (@JohnFugelsang) September 12, 2013



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dat wordt bevestigd door factcheckorganisaties Snopes en Checkyourfact. In het artikel van Checkyourfact lezen we dat Fugelsang zich op X heeft verontschuldigd over het verkeerdelijk toeschrijven van zijn citaat aan Carter. Het is onduidelijk hoe dat gebeurd is.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een citaat van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter over belastinggeld en het christendom.

– Er is geen bewijs dat Carter deze uitspraak heeft gedaan. Het citaat werd in 2013 wel uitgesproken op televisie door de Amerikaanse komiek John Fugelsang.

– We beoordelen de beweringen over het citaat als onwaar.