Factcheck: nee, dit beeld toont geen inwoner van Gaza

Op sociale media circuleert een afbeelding van een zwaarlijvige man. Volgens socialemediagebruikers zou het om een inwoner van Gaza gaan. Dat klopt niet. Het beeld toont Shifa al-Nima, een IS-strijder die in 2020 in Irak werd gearresteerd en sindsdien gevangen zit.

Op sociale media circuleert een beeld van een zwaarlijvige man die op een bank zit. Volgens socialemediagebruikers zou het om een inwoner van Gaza gaan. ‘’Ik overleefde de Israëlische genocide”’, schrijft een X-gebruiker spottend bij de afbeelding.

‘Er is geen eten in Gaza’, reageert een X-gebruiker sarcastisch op een van de posts. ‘Dikste hongersnood ooit’, reageert iemand anders. ‘Goed gegeten, waarschijnlijk’, reageert een Nederlandstalige X-gebruiker.



Het beeld werd vooral gedeeld op X (hier, hier en hier). Een van de posts werd bijna 200.000 keer bekeken.



In 2024 wordt de Gazaanse bevolking hard getroffen door de oorlog tussen Israël en Hamas, die is losgebarsten na de dodelijke raid van de radicaal-islamitische organisatie Hamas op 7 oktober 2023.

De oorlog kostte intussen al meer dan 46.600 mensen het leven, lezen we bij Reuters. Volgens een studie in The Lancet Journal zou het reële dodental zelfs nog veel hoger kunnen liggen.

Is dit een inwoner van Gaza?

Sommige socialemediagebruikers denken dat het beeld geen inwoner van Gaza toont. ‘Dit is een van de IS-terroristen uit Irak’, meent iemand. Via die reactie komen we bij een blogpost terecht met als titel: ‘Obese ISIS-mufti is gearresteerd in Irak en is zo zwaar dat hij vervoerd moest worden in de achterbak van een truck.’ Onder de titel zien we inderdaad dezelfde foto staan die nu breed verspreid wordt. De blogtekst werd geplaatst in januari 2020.



Volgens de auteur van de blogtekst zou de zwaarlijvige man Shifa al-Nima zijn, een religieuze leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS). We gaan via Google op zoek naar informatie over Shifa al-Nima. Zo komen we bij een artikel terecht van de Nederlandse krant De Telegraaf. Ook daar staat bij dezelfde foto de naam ‘al-Nima’. De man is dus inderdaad Shifa al-Nima en is in 2020 gearresteerd.



Op de website van de ngo Counter Extremism Project lezen we dat de man nog altijd in een gevangenis verblijft in Irak. We vonden geen bronnen die dat bevestigen, maar het is dus zeer onwaarschijnlijk dat de man in 2024 in Gaza was.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een afbeelding van een zwaarlijvige man. Volgens socialemediagebruikers zou het om een inwoner van Gaza gaan.

– Dat klopt niet. Het beeld toont Shifa al-Nima, een IS-strijder die in 2020 in Irak werd gearresteerd en sindsdien gevangen zit.

– We beoordelen de beweringen bij het beeld bijgevolg als onwaar.