Factcheck: nee, deze NMBS-trein heeft geen stoelverwarming

Op sociale media circuleert een video van een trein die voorzien zou zijn van stoelverwarming. De video is echter afkomstig van een account dat ludieke stickers plaatst in treinen. De NMBS-trein in de video is momenteel niet voorzien van stoelverwarming.

Op sociale media circuleert een video van een trein. In de video zien we iemand zijn bankkaart tegen een stoel houden waar het symbool voor contactloos betalen staat. Boven dat symbool staat ‘stoelverwarming’ geschreven. ‘Stoelverwarming in deze trein is wel heerlijk in deze periode, maar vind jij het 3,90 euro waard?’, lezen we in het bijschrift.

De video werd onder andere gedeeld door het Instagramaccount Nieuws. Het account met meer dan 327.000 volgers beschrijft zichzelf in zijn bio als een media-/nieuwsbedrijf. Bijna 450 mensen lieten een reactie achter onder de video op dat account.



Onder de video reageren zowel mensen die geloven dat er nu stoelverwarming aanwezig is in treinen als mensen die eerder sceptisch zijn. ‘Als je lang op de trein gaat zitten, vind ik 3 euro zeker oké!’, schrijft iemand bijvoorbeeld. Die reactie werd bijna 1000 keer geliket. ‘Jammer dat niemand hier de grap begrijpt. Het is nep’, zegt iemand anders.



De video werd ook gedeeld door andere accounts op X en Instagram (hier en hier).

Wie heeft nu gelijk? Is er stoelverwarming aanwezig in deze trein of gaat het om een grap?

Is er stoelverwarming in deze trein?

Sommige video’s verwijzen door naar een ander Instagramaccount. Op dat account vinden we video’s van ludieke stickeracties terug. Zo plaatste de persoon achter het account eens een tariefkaart in een trein waar bijvoorbeeld voor een portie salami 4 euro werd gevraagd.



Op dat account vinden we ook de exacte video terug die door andere accounts wordt gedeeld, dit keer zonder opschrift. De video werd op 23 december online geplaatst. Uit de context valt af te leiden dat het dus ook om een verzonnen sticker gaat.



Het treintoestel dat in de video te zien is, is een M7-type treinstel. Die treinen worden sinds 2020 gebruikt door de NMBS, vooral op de drukke Belgische hoofdlijnen. De treinen zijn uitgerust met stopcontacten en stiltezones, lezen we op de website van de NMBS. De NMBS heeft nog geen melding gemaakt van de lancering van stoelverwarming in dit type trein.

