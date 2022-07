Factcheck: nee, deze foto toont geen tractortransport richting Nederlandse landbouwprotesten

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een foto van een vrachtschip vol met tractors. Nederlandse socialemediagebruikers claimen dat die tractors een ‘versterking’ vormen voor de huidige Nederlandse boerenprotesten. Dat klopt niet. De foto toont een vrachtvervoer van John Deere-tractoren en werd voor het eerst online gepost in augustus 2020. De afbeelding heeft niets te maken met de huidige landbouwprotesten in Nederland.

Op 16 juli tweet een Nederlandse vrouw een foto van een vrachtschip, met daarop tientallen groen-gele tractoren en een hoop vrachtwagens (hier gearchiveerd). ‘Aanvoer van verse troepen! Op weg naar Bruls!’, lezen we in het bijschrift. De foto circuleert ook op Telegram en Facebook.

Screenshot Twitter

De post past in de context van de huidige Nederlandse boerenprotesten. Sinds 22 juni is Nederland in de ban van protestacties van de landbouwsector. De Nederlandse landbouwers richten zich tegen de nieuwe stikstofmaatregelen die de Nederlandse regering op 10 juni afkondigde. Die houden in dat in verschillende gebieden in Nederland het stikstofuitstoot zwaar naar beneden moet. Sommige Nederlandse landbouwers zullen hun landbouwactiviteiten zwaar moeten verminderen of stopzetten.

Hubert Bruls, wiens naam in de socialemediapost staat vermeld (‘BRULS’), is de burgemeester van de Nederlandse stad Nijmegen. Op woensdag 13 juli protesteerden verschillende landbouwers voor zijn deur.

De post kan als satire geïnterpreteerd worden, maar dat blijkt niet uit de reacties van sommige socialemediagebruikers. ‘Nog van dat,’ en ‘Die weten wat te doen als er een haar in de boter zit met de regering. Echt moedig en hard,’ reageren twee Facebookgebruikers. ‘Mooi zo, dat heel Nederland zich aansluit,’ reageert iemand anders op Telegram.

Screenshot Telegram – Screenshot Twitter

Maar toont het beeld daadwerkelijk ‘aanvoer van verse troepen’, zoals de socialemediapost zegt?

We nemen een screenshot van de foto en voeren een omgekeerde zoekopdracht uit via Google Afbeeldingen en Tineye. Zo vinden we een Facebookpost van het Duitse landbouwbedrijf Kotschenreuther Forst und Landtechnik. ‘Nieuwe lading van John Deere tractoren, per schip naar ons onderweg,’ schrijven ze in het bijschrift met een knipoog. Ze posten de foto op 24 augustus 2020.

Screenshot Facebook

Op de zijkant van het vrachtschip lezen we ‘Ro-Ro 2’ (blauw kader) en ‘Rhine Ro Ro Service’ (rood kader). Dat laatste is een scheepstransportbedrijf. De Ro Ro-2, ook de Dynamica genaamd, is een van de twee boten uit hun vloot. Op hun website lezen we dat landbouwmachinefabrikant John Deere een van hun klanten is. Het bedrijf vaart tussen Antwerpen en het Duitse Mannheim.

Screenshot website Rhine Ro Ro Service

Conclusie Online circuleert een foto van een vrachtschip vol met tractors. Nederlandse socialemediagebruikers menen dat die tractors een ‘versterking’ vormen voor de huidige Nederlandse boerenprotesten. Dat klopt niet. De foto dateert uit augustus 2020 en toont een vrachtvervoer van John Deere-tractoren tussen Antwerpen en Mannheim. Het gaat dus om een oude foto die met het recente protest niets te maken heeft. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.