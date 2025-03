Factcheck: nee, deze beelden tonen niet Robert De Niro op de Oscars

Op sociale media circuleren beelden van de Amerikaanse acteur Robert De Niro. Volgens socialemediagebruikers zou hij op de Oscars ‘Fuck Trump’ geroepen hebben. Dat klopt niet. De Niro sprak die woorden inderdaad uit, maar tijdens de Tony Awards in 2018. De Niro was geen presentator op de Oscars dit jaar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media circuleren beelden van een prijsuitreiking. Op de beelden is de Amerikaanse acteur Robert De Niro te zien. Wanneer De Niro voor de micro staat zegt hij: ‘Ik ga één iets zeggen: Fuck Trump!’ De meerderheid van de zaal begint daarna te juichen en te klappen terwijl De Niro zijn armen in de lucht steekt.

Volgens socialemediagebruikers zouden de beelden genomen zijn tijdens de meest recente Oscarceremonie die op 2 maart plaatsvond in het Dolby Theatre in Los Angeles. ‘Robert De Niro zijn speech op de Oscars was kort, maar krachtig’, schrijft iemand bijvoorbeeld in een post van de beelden op X. ‘Het Oscarpubliek juicht. Toch iemand in de Verenigde Staten die zijn waardigheid en geduld niet verloren heeft’, schrijft iemand anders op datzelfde platform.



‘”Fuck Trump”, zei Robert De Niro op het podium van de Oscars, als steun voor Oekraïne’, schrijft ook iemand bij de virale beelden. Donald Trump en zijn vicepresident JD Vance liggen op ramkoers met de Europese Unie en Oekraïens president Volodymyr Zelensky in zijn beleid rond de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Op vrijdag 28 februari, twee dagen voor de Oscars, kregen Trump, Zelensky en Vance ruzie tijdens een gesprek met de verzamelde pers.



De beelden werden met gelijkaardige bijschriften gedeeld op zowel X, Facebook als Threads. Sommige van die posts werden door meer dan 37.000 mensen bekeken.

Zijn de beelden op de Oscars gemaakt?

Op de achtergrond van de beelden zien we ‘Tony Awards’ staan, een awardshow voor de theaterindustrie. In reacties op sommige posts bevestigen socialemediagebruikers dat ze denken dat de beelden niet op de Oscars, maar op de Tony Awards zijn opgenomen.



We geven de termen ‘De Niro’, ‘Trump’ en ‘Tony Awards’ in op Google. Zo komen we terecht bij een X-post van Huffpost uit juni 2018. De Niro zou de woorden ‘Fuck Trump’ hebben uitgesproken op de Tony Awards van dat jaar voordat hij de muzikant Bruce Springsteen aankondigde. Dat wordt bevestigd door The Guardian.

De uitspraken van De Niro hadden dus niets te maken met de recente openbare ruzie tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens The Guardian uitte De Niro tijdens Trumps eerste termijn regelmatig kritiek op zijn immigratiebeleid.



Volgens USA Today was De Niro geen presentator op de meest recente editie van de Oscars. Hij was evenmin genomineerd voor een van de prijzen, aldus BBC.

Conclusie

– Op sociale media circuleren beelden van de Amerikaanse acteur Robert De Niro. Volgens socialemediagebruikers zou hij op de Oscars ‘Fuck Trump’ geroepen hebben.

– Dat klopt niet. De Niro sprak die woorden inderdaad uit, maar tijdens de Tony Awards in 2018. De Niro was geen presentator op de Oscars dit jaar.

– Daarom beoordelen we de bijschriften als onwaar.