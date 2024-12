Factcheck: nee, deze beelden tonen geen viering van de sluiting van de Israëlische ambassade in Dublin

Op sociale media circuleert een video van een concert met een uitzinnig publiek. Volgens socialemediagebruikers gaat het om Ieren die de sluiting van de Israëlische ambassade in Dublin vieren. Dat klopt niet. De beelden tonen een concert van de Ierse band The Pogues waar een gastartiest tijdens een bepaald nummer een Palestijnse vlag omhoog hield. Over de sluiting van de ambassade wordt nergens gesproken.

Op sociale media circuleren beelden van een concert waar het lied Dirty Old Town van de Ierse band The Pogues te horen is. Eerder dit jaar stierf de zanger van The Pogues, Shane MacGowan. Op het podium staan heel wat artiesten en het publiek lijkt uitzinnig. Een van de artiesten op het podium houdt een Palestijnse vlag omhoog.

Volgens socialemediagebruikers zouden de Ieren in de video de sluiting van de Israëlische ambassade in Dublin aan het vieren zijn. Op 15 december kondigde Israël aan dat het zijn ambassade in Dublin zal sluiten omdat Ierland een ‘extreem anti-Israëlbeleid’ zou voeren, lezen we bij Politico.



De beelden werden gedeeld op Tiktok, Facebook, Instagram (hier, hier en hier) en YouTube (hier en hier). De beelden gingen de hele wereld rond. Zo werd de video zelfs gedeeld met een Indonesisch bijschrift op Instagram.



Gaat het daadwerkelijk om Ieren die de sluiting van de Israëlische ambassade vieren?

Wat tonen de beelden?

We geven een schermafbeelding van de video in op Google Lens en gaan op zoek naar andere beelden van het concert. Zo komen we terecht op een Instagramvideo die een langere versie toont. Daarop is zichtbaar dat wanneer het lied Dirty old town wordt ingezet, verschillende mensen het podium oplopen, onder wie de persoon die enkele momenten later de vlag in de lucht zou steken. Er wordt in de video geen woord gerept over de Israëlische ambassade.



Volgens het account dat de video online plaatste, zouden de beelden gemaakt zijn tijdens een concert van The Pogues op 17 december 2024 in de 3Arena in Dublin. Op de Ierse nieuwssite The Irish Times vinden we een recensie van dat concert, dat die dag inderdaad plaatsvond in Dublin.



Het concert blijkt georganiseerd te zijn naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het debuutalbum van The Pogues: Red Roses for Me. Om die verjaardag te vieren werden een aantal andere artiesten zoals Grian Chatten en Tom Coll van Fontaines DC uitgenodigd. Volgens de recensent zou Chatten ‘Free Palestine!’ geroepen hebben toen hij het podium opkwam. Fontaines DC speelde dit jaar op Pukkelpop ook al met een Palestijnse vlag op de achtergrond.



We lezen op de website setlist.fm dat het nummer Dirty Old Town het voorlaatste nummer van het concert was. Volgens de recensent kwamen alle gastartiesten voor dat nummer op het podium gerend om de hit van The Pogues samen met het publiek mee te zingen. In de recensie wordt verder niets vermeld over Palestina of de sluiting van de Israëlische ambassade.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een video van een concert met een uitzinnig publiek. Volgens socialemediagebruikers gaat het om Ieren die de sluiting van de Israëlische ambassade vieren.

– Dat klopt niet. De beelden tonen een concert van de Ierse band The Pogues waar een gastartiest tijdens een bepaald nummer een Palestijnse vlag omhoog hield.

– We beoordelen het bijschrift bij de beelden bijgevolg als onwaar.