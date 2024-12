Factcheck: nee, deze beelden bewijzen niet dat Luigi Mangione van Albanese origine is

Op sociale media circuleren schermafbeeldingen van 23andMe en Wikipedia die zouden moeten bewijzen dat Luigi Mangione, de persoon die verdacht wordt de ceo van een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij te hebben doodgeschoten, van Albanese origine zou zijn. Een van de screenshots blijkt echter nep en Mangione’s naam is niet op een Wikipediapagina van mensen van Albanese origine terug te vinden.

Op sociale media beweren verschillende mensen dat Luigi Mangione (26), de man die op 4 december ceo Brian Thompson van verzekeringsmaatschappij UnitedHealth zou hebben doodgeschoten, van Albanese origine zou zijn.

‘Breaking: via zijn publiek beschikbaar 23andMe-profiel wordt over de schutter van de UnitedHealth-ceo bevestigd dat hij van Albanese origine zou zijn. Hij maakt nu deel uit van de Arbëreshë wiki’, schrijft iemand bijvoorbeeld bij twee screenshots op X.



23andMe is een bedrijf dat DNA van privépersonen analyseert om ze inzicht te verschaffen in zaken als hun etnische achtergrond en gezondheidsrisico’s. Op basis van een analyse van 23andMe zou Mangione dus kunnen aantonen dat hij grotendeels van Albanese origine is.

Een van de screenshots lijkt een rapport van 23andMe te tonen. Volgens de schermafbeelding zou Mangione voor 95,2% van Grieks-Balkanese afkomst zijn. De tweede schermafbeelding toont alleen de titel van een pagina op Wikipedia die bekende mensen met een etnisch Albanese achtergrond oplijst.



In de reacties vragen sommige socialemediagebruikers zich af of de afbeeldingen wel echt zijn. ‘Als het publiek beschikbaar zou zijn, post dan de link’, vraagt iemand zich bijvoorbeeld af bij de schermafbeelding van 23andMe op X. ‘Photoshop!’, reageert iemand anders onder dezelfde post.



Maar wat bewijzen de schermafbeeldingen nu juist?

Is Luigi Mangione van Albanese origine?

We proberen de schermafbeeldingen te verifiëren. Op Wikipedia vinden we de pagina terug die bekende mensen van Albanese origine oplijst. Luigi Mangione is niet in de lijst terug te vinden. In de geschiedenis van de bewuste Wikipediapagina vinden we geen aanpassing waarbij de naam Mangione toegevoegd of verwijderd werd. De laatste aanpassing dateert van 27 november 2024, ruim een week voor de moord.



We nemen contact op met 23andMe en vragen naar de authenticiteit van de andere schermafbeelding. ‘We kunnen bevestigen dat deze post niet afkomstig is van een echt testrapport dat door 23andMe werd opgesteld’, laat Katie Watson, de vicepresident Communicatie ons weten. Het beeld is dus nep.

Conclusie

– We besluiten daarom dat er geen bewijs is voor de beweringen die bij de schermafbeeldingen worden geplaatst.