Factcheck: het klopt niet dat 85 procent van de vrouwen overbelaste lever heeft

‘Maar liefst 85 procent van alle vrouwen kampt met een overbelaste lever’, zo lazen we in Goed Gevoel. Maar dit klopt niet, zo blijkt uit gesprekken met experts. We beoordelen de stelling als onwaar.

In Goed Gevoel lazen we in een kort artikel: ‘Maar liefst 85 procent van alle vrouwen kampt met een overbelaste lever, maar zijn er zich niet van bewust. De oorzaken? Kant-en-klare maaltijden, stress, vervuiling, suikers… Veel meer dus dan alleen alcoholgebruik.’ Er wordt aangeraden op te letten met wat en wanneer je eet, en als tip wordt verwezen naar een detoxkuur van Insentials. Bij dat bedrijf wijzen ze ons op een studie waaruit blijkt dat 25 procent van de bevolking lijdt aan een niet-alcoholische vervette lever. Daarnaast zouden veel mensen een ‘belaste lever’ hebben, al zie je dat niet in bloedanalyses, zo klinkt het.

Volgens professor hepatologie Jef Verbeek (UZ Leuven) is het totale onzin dat 85 procent van de vrouwen met een overbelaste lever zou kampen. ‘De eerste vraag is al wat een “overbelaste lever” zou betekenen. Dat is geen wetenschappelijke term, dus je kunt het ook niet meten of bewijzen. Onze lever kan trouwens zeer veel verdragen, alvorens die niet meer werkt. Wat wél klopt, is dat steeds meer mensen – zowat een op de vier – last krijgen van leververvetting, in de eerste plaats door overgewicht. Het klopt ook dat mensen zich daar vaak niet van bewust zijn, wat een groot probleem is: ze lopen vaak jaren met zo’n vervette lever rond en stappen pas naar een arts wanneer er ernstige complicaties optreden, zoals leverontsteking, leverkanker of leverfalen.

Het goede nieuws is dat leververvetting nog omkeerbaar is: door lichaamsgewicht te verliezen, kan de vervetting afnemen en zelfs verdwijnen. De boodschap is dus om tijdig te kiezen voor een gezonde levensstijl, met genoeg beweging, gezonde voeding met minder suiker en zo weinig mogelijk alcohol. Maar een detoxkuur zal daar niet bij helpen, je betaalt er alleen zeer veel geld voor.’

Dat zo’n detoxkuur zou helpen bij leverproblemen, daar is geen enkele wetenschappelijke evidentie voor.

Ook professor Hans Van Vlierberghe, maag-, darm- en leverarts in het UZ Gent, geeft aan dat het percentage van 85 procent sterk overdreven is. ‘De leverstoornis die we het vaakst zien is leververvetting, wat inderdaad voorkomt bij ongeveer 25 procent van de bevolking. Fabrikanten van detoxkuren hebben er alle belang bij om zo veel mogelijk mensen ongerust te maken. Het klopt wel dat overgewicht een stijgend probleem is, dat ook steeds meer levers aantast. Maar dat zo’n detoxkuur zou helpen, daar is geen enkele wetenschappelijke evidentie voor. Soms voelen mensen zich beter tijdens zo’n kuur, omdat ze dan in het algemeen gezonder leven, maar het detoxproduct op zich maakt geen verschil. Het beste wat je kunt doen om je lever te sparen, is meer bewegen, gezonder eten en geen of weinig alcohol drinken.’

Ook maag-, darm- en leverarts Maridi Aerts (UZ Brussel) bevestigt dat er vaker dan vroeger leververvetting optreedt. ‘Maar dan is 25 procent inderdaad een realistischer percentage dan 85 procent, wat toch extreem veel zou zijn. Vroeger was alcohol de grote boosdoener, maar nu zien we dat overgewicht die rol heeft overgenomen. Het goede nieuws is dat je daar ook iets aan kunt doen, door je levensstijl aan te passen.’

Is het waar?

Zowat een op de vier mensen kampt met een vervette lever. Maar dat 85 procent van de vrouwen een overbelaste lever zou hebben, is volgens experts onzin. We beoordelen de stelling als onwaar.