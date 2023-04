Factcheck: een kiwi helpt niet tegen slaapproblemen

‘Moeite om in slaap te komen? Eet een kiwi’, zo lazen we in De Telegraaf. Maar volgens experts is het verband minimaal en eet je voor het slapengaan best zo weinig mogelijk.

De Telegraaf lazen we een artikel met als kop ‘Moeite om in slaap te komen? Eet een kiwi!’. Britse slaapexperts zouden stellen ‘dat het eten van een kiwi je helpt om makkelijker in slaap te vallen’. ‘Kiwi’s bevatten volgens de experts grote hoeveelheden serotonine en antioxidanten, evenals vitamines zoals foliumzuur en vitamine B, die kunnen helpen bij slaapstoornissen’, zo klinkt het.

Volgens neurologe en slaapexpert Inge Declercq (UZA) zijn daarover weinig studies verschenen. ‘Ik heb er twee gevonden, beide gesponsord door Zespri, een internationaal kiwibedrijf. De oudste is een Chinese studie uit 2011 waarbij 24 proefpersonen één uur voor bedtijd twee kiwi’s aten, vier weken lang. Dat bleek een positieve impact te hebben op hun slaapkwaliteit en hoeveelheid slaap. Maar er was geen controlegroep en de studie was erg kleinschalig, waardoor je op basis daarvan geen algemene uitspraken kunt doen.

Mocht een kiwi soelaas bieden, zou er niet zoveel slaapmedicatie verkocht worden. Neurologe en slaapexpert Inge Declercq (UZA)

‘Een recenter onderzoek uit Nieuw-Zeeland is iets beter uitgevoerd: één groep proefpersonen moest meteen na het avondeten twee groene kiwi’s eten, een tweede groep kreeg kiwipoeder en een derde groep een placebo. De kiwi’s (vers en in poedervorm) bleken een positief effect te hebben op de slaap. Maar ook hier ging het om een kleine groep: slechts 24 mannen in totaal. Bovendien kregen zij de opdracht om vier uur voor bedtijd hun avondmaal te nuttigen, onmiddellijk gevolgd door de interventie (verse kiwi, gedroogde kiwi of placebo). Vervolgens mochten ze niets meer eten of drinken – behalve water – tot de volgende ochtend. Dat heeft op zich al een positief effect op de slaap: experts raden aan om minstens twee uur voor het slapengaan niets meer te eten of te drinken. Helaas bestaat er voor slaapproblemen geen quick fix: mocht een kiwi soelaas bieden, zou er niet zoveel slaapmedicatie verkocht worden.’

Ook slaapexpert Johan Newell (UVC Brugmann-ziekenhuis) verwijst naar de twee studies. ‘Stoffen als serotonine en vitamine B kunnen wel een positief effect hebben op de slaap, maar slaap is een samenspel van zo veel verschillende factoren. Een gezonde levensstijl met evenwichtige voeding, beweging en daglicht, waarbij je bepaalde zaken ’s avonds vermijdt – cafeïne, alcohol en schermen – is zeker bevorderlijk voor de slaap. Ook rituelen spelen trouwens een rol: als je gelooft dat je sneller zult inslapen door een kop kamillethee of een kiwi, dan zie je vaak al een effect. Op één voorwaarde: dat je geen ernstige, chronische slaapproblemen hebt. Die kun je helaas niet oplossen met een kiwi.’

Ook professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZA, vindt de stelling vergezocht. ‘Puur theoretisch kunnen de stoffen in bepaalde voeding bijdragen tot een betere slaapkwaliteit. Maar als ik kijk naar die onderzoeken, dan zijn de effecten klinisch verwaarloosbaar. Een kiwi zal dus amper verschil uitmaken. Veel belangrijker dan wat je ’s avonds eet, is de timing: probeer de uren voor het slapengaan vooral zo weinig mogelijk te eten, om het bioritme van je organen en dus ook je slaap niet te verstoren.’

Is het waar? Enkele kleine studies wijzen op een verband tussen kiwi’s en een betere slaapkwaliteit, maar volgens experts is dat minimaal. Ze raden zelfs af om vlak voor bedtijd te eten. We beoordelen de stelling als eerder onwaar.