Factcheck: Een huwelijk tussen twee vrouwen eindigt vaker in een scheiding

Huwelijken tussen twee vrouwen zouden volgens socialemediagebruikers vaker tot een echtscheiding leiden dan huwelijken tussen twee mannen of tussen een man en een vrouw. Voor vrouwenparen zou de kans op een echtscheiding maar liefst 72 procent zijn. Volgens Nederlandse en Noorse statistieken klopt het dat huwelijken tussen vrouwen significant vaker tot een echtscheiding leiden. Maar de cijfers die online circuleren, zijn sterk overdreven.

Op sociale media circuleert een video over echtscheidingen. Volgens een socialemediagebruiker zouden huwelijken tussen vrouwen vaker eindigen in een echtscheiding dan huwelijken tussen mannen of tussen personen van een ander geslacht.

In het bijschrift bij de video geeft de socialemediagebruiker concrete echtscheidingspercentages. ‘Man en vrouw: 42 procent, vrouw en vrouw: 72 procent, en man en man: 28 procent’. Nergens in de video wordt gezegd waar de cijfers vandaan komen, over welke populatie ze gaan en voor welke periode ze gelden.



In de opmerkingen vragen mensen zich af of die cijfers wel kloppen. ‘Wat is je bron?’, vraagt iemand. ‘De cijfers kunnen zeker wel kloppen!’, reageert dan weer een andere persoon, die wel overtuigd is.



Veel socialemediagebruikers interpreteren de cijfers als bewijs voor hun vooroordelen tegenover vrouwen. ‘Vrouwen mogen andere vrouwen niet eens’, zegt iemand. ‘En nog altijd steken ze de schuld op vrouwen’, reageert een andere socialemediagebruiker.



Er werden soortgelijke video’s gedeeld door Engelstalige en Spaanstalige socialemediagebruikers op TikTok (hier en hier).



Maar klopt het dat vrouwenparen vaker scheiden dan hetero- en mannenkoppels?

Cijfers overdreven

We gaan op zoek naar cijfers over echtscheidingen. Voor Vlaanderen heeft noch Statistiek Vlaanderen noch Statbel percentages gepubliceerd over de verhouding in echtscheidingen tussen types koppels. Statbel publiceert wel de absolute cijfers voor het aantal echtscheidingen per jaar. Daaruit blijkt dat in 2023 20.034 Belgen gescheiden zijn. Met 19.648 vond de overgrote meerderheid van de echtscheidingen plaats tussen een man en een vrouw.

Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maakt die denkoefening wel regelmatig. Het gebeurde voor het eerst in 2016, tien jaar na de invoering van het homohuwelijk in Nederland. In een rapport op hun website analyseerde het Bureau hoeveel huwelijken die in 2005 gesloten zijn, tien jaar later nog standhouden. Wat blijkt? Van de huwelijken tussen twee vrouwen was 30,4 procent geëindigd in een echtscheiding. Voor huwelijken tussen twee mannen was dat 15,5 procent. Bij heterokoppels lag het percentage op 17,9 procent.

In 2021 deed het CBS die denkoefening nog eens over. In een ander rapport analyseerden ze nu hoeveel huwelijken die in 2010 gesloten werden tot een echtscheiding hadden geleid. Voor huwelijken tussen twee vrouwen bleek dit 25,92 procent te zijn. Ook hier liggen de cijfers voor mannelijke koppels het laagst met 13,70 procent. Van de in 2010 gehuwde Nederlandse heterokoppels koos 15,75 procent in de volgende tien jaar voor een scheiding.



Dat twee vrouwen vaker scheiden dan hetero- en mannenkoppels, lijkt dus te kloppen. Dat is ook het geval voor andere landen dan Nederland waar soortgelijke studies zijn uitgevoerd. Volgens een Noorse studie uit 2022 is het risico op een echtscheiding inderdaad hoger voor twee vrouwen dan voor twee hetero’s of twee mannen.

Waar komt 72 procent dan vandaan?

De percentages die op sociale media gedeeld worden lijken dus fel overdreven. We gaan op zoek naar de bron voor die percentages. Zo komen we terecht bij een artikel van PinkNews, een Britse helobinieuwssite. Daar lezen we dat 56 procent van de huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht tussen twee vrouwen plaatsvindt, maar dat ook bijna driekwart van de echtscheidingen tussen mensen van hetzelfde geslacht gebeurt tussen twee vrouwen.



De data waar het artikel zich op baseert, komen van het nationaal statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk. Zij publiceerden in 2020 een analyse van de echtscheidingen die in 2010 plaatsvonden in Engeland en Wales. Uit die data blijkt dat 72 procent van de echtscheidingen in 2019 tussen koppels van hetzelfde geslacht, gebeurde bij vrouwenparen. Het zou dus kunnen dat het getal 72 procent een foute interpretatie van dat cijfer is.

Conclusie

– Volgens socialemediagebruikers zouden huwelijken tussen twee vrouwen vaker tot een echtscheiding leiden dan huwelijken tussen twee mannen of tussen een man en een vrouw. Voor vrouwenparen zou de kans op een echtscheiding maar liefst 72 procent zijn.

– Volgens Nederlandse en Noorse statistieken klopt het dat huwelijken tussen vrouwen significant vaker tot een echtscheiding leiden. Maar de cijfers die online circuleren, zijn sterk overdreven.

– We beschouwen de bewering dus als eerder waar.