Factcheck: deze tweet van Elon Musk over Luigi Mangione is vervalst

Op sociale media circuleert een schermafbeelding die een tweet van Elon Musk zou tonen. In de tweet zegt Musk dat verzekeringsbedrijven de plicht hebben om hun winst te maximaliseren, hoe hardvochtig ook. De tweet is echter niet terug te vinden op de X-pagina van Musk en is waarschijnlijk vervalst.

Op sociale media circuleert een schermafbeelding van een vermeende tweet van Elon Musk. Musk is ceo van Tesla, Space X en het sociale medium X. Hij krijgt binnenkort wellicht ook een toppositie in de entourage van de verkozen Amerikaanse president Donald Trump.

Musk zou een tweet geplaatst hebben over Luigi Mangione, de man die op 4 december ceo Brian Thompson van verzekeringsmaatschappij UnitedHealth zou hebben doodgeschoten. ‘Het is afgrijselijk hoe iedereen deze man tot een soort held maakt. Verzekeringsbedrijven, zoals elk bedrijf, hebben een plicht tegenover aandeelhouders om hun winst te maximaliseren, hoe hardvochtig ook’, zou Musk hebben getweet. De tweet zou maar liefst 3,6 miljoen keer zijn bekeken.



In de commentaren op een post van de tweet op Bluesky reageren socialemediagebruikers op de vermeende tweet van Musk. ‘Alles zit in het woord “hardvochtig”. Omdat het binnen de wet is, denken ze dat ze het kunnen maken’, schrijft iemand bijvoorbeeld.



‘Gezondheidszorg en kapitalisme zijn onverzoenbaar’, schrijft iemand anders onder dezelfde post.

Anderen denken dan weer dat de screenshot niet echt is. ‘Dit is niet echt. Niet dat hij het niet zou zeggen of denken, maar hij heeft het niet getweet’, schrijft iemand bijvoorbeeld op Bluesky. De post werd ook gedeeld door de Amerikaanse auteur Hank Green die ook denkt dat het om een vervalste schermafbeelding gaat.



Heeft Musk deze tweet geplaatst of is de boodschap nep?

Heeft Musk over Mangione getweet?

We gaan op zoek naar aanwijzigingen op de schermafbeelding die de authenticiteit van de tweet zouden kunnen bewijzen. De gebruikersnaam en de profielfoto komen overeen met het profiel dat Musk op X gebruikt. Het gaat dus niet om een parodieaccount waarvan er veel op X circuleren. Musk gaf in het verleden al aan de parodieaccounts die van hem en andere merken en celebrity’s bestaan offline te halen als ze dat niet duidelijk zouden vermelden.



Volgens de schermafbeelding zou de tweet gepost zijn op 7 december 2024 om 5u23 ’s ochtends. We kijken op X wat Musk die dag heeft getweet. De post die nu op Bluesky gedeeld wordt, is daar niet terug te vinden. Musk blijkt Mangione nog in geen enkele tweet vernoemd te hebben. Het kan dat Musk de tweet achteraf verwijderd heeft, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een schermafbeelding die een tweet van Elon Musk zou tonen. In de tweet zegt Musk dat verzekeringsbedrijven de plicht hebben om hun winst te maximaliseren, hoe hardvochtig ook.

– De tweet is echter niet terug te vinden op de X-pagina van Musk en is waarschijnlijk vervalst.

– We beoordelen de schermafbeelding als onwaar.