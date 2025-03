Factcheck: deze peiling naar de ‘grootste bedreiging voor de wereldvrede’ is niet recent afgenomen

Op sociale media circuleert een Duitse peiling die de Amerikaanse president Donald Trump aanduidt als de ‘grootste bedreiging voor de wereldvrede’. Volgens socialemediagebruikers zouden de cijfers afkomstig zijn uit de eerste weken van Trumps tweede ambtstermijn. Dat klopt niet. De peiling is inderdaad afgenomen in Duitsland, maar dateert van december 2019.

Op sociale media circuleert een schermafbeelding van een uitzending van de conservatieve Amerikaanse nieuwssite FOX News. ‘Grootste bedreigingen voor de wereldvrede’, staat er te lezen boven een peiling. De Amerikaanse president Donald Trump is met 41 procent met voorsprong de ‘grootste bedreiging’ in een rijtje met onder anderen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un en de Russische president Vladimir Poetin.

‘In minder dan twee weken is president Donald Trump weer de koploper geworden in deze poll’, heeft iemand bij de schermafbeelding geschreven. De afbeelding wordt ook gedeeld op X, Instagram, Facebook en LinkedIn.



De cijfers werden ook gedeeld door Nederlandstalige socialemediagebruikers.



Kloppen de cijfers? Vindt momenteel 41 procent van de Duitsers dat Donald Trump de wereldleider is die het meest bedreigend is voor de wereldvrede?

Wat zegt de peiling?

Via de Community Notes – opmerkingen die X-gebruikers zelf bij andere posts kunnen plaatsen – komen we terecht bij een post van de uitzending in 2019 waarin de peiling aan bod komt . Volgens de presentator gaat het om een YouGov-peiling van een Duitse omroep. YouGov is een Brits bureau voor marktonderzoek en gegevensanalyse. Knack publiceerde al onderzoeksresultaten uit een bevraging die YouGov afnam naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen in november 2024.



Op de website van het Duitse mediabedrijf DW vinden we de bewuste peiling terug: die werd afgenomen in december 2019, tijdens de laatste maanden van Trumps presidentschap en kort voor de gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Capitool door aanhangers die de verkiezingsuitslag betwistten.



Uit die peiling blijkt dat 41 procent van de bevraagde Duitsers vond dat Trump de gevaarlijkste wereldleider was. De andere cijfers komen ook overeen met die welke in de FOX News-uitzending getoond werden. Ongeveer 2000 Duitsers hebben de bevraging toen ingevuld.



In 2024 nam YouGov drie peilingen af naar ‘de grootste bedreiging van de wereldvrede’. In oktober 2024 publiceerde YouGov de meest recente editie. Deze keer werd aan volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) gevraagd welk land de grootste bedreiging vormt. Rusland is met 43 procent de duidelijke winnaar van die poll, ver voor landen als Israël, China, Iran en de Verenigde Staten.



Op 6 maart 2025 publiceerde YouGov de resultaten van een vragenlijst die specifiek peilde naar hoe West-Europeanen kijken naar Trump, Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daaruit blijkt dat in het VK, Frankrijk, Spanje en Italië meer mensen Poetin als onpopulair beschouwen dan Trump, al is Trump in die landen ook bijzonder onpopulair. In al die landen wordt Trump gezien als een bedreiging voor de wereldvrede.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een Duitse peiling die de Amerikaanse president Donald Trump aanduidt als de ‘grootste bedreiging voor de wereldvrede’. Volgens socialemediagebruikers zouden de cijfers afkomstig zijn uit de eerste weken van Trumps tweede ambtstermijn

– Dat klopt niet. De peiling is inderdaad afgenomen in Duitsland, maar dateert van december 2019.

– We beoordelen de bijschriften daarom als eerder onwaar.