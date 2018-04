Wat maakt mij zo euforisch als ik dans?

Of je de radio nu opzet in de auto of de loeiende beat van de dj je om de oren slaat in een club... je zal op zijn minst heimelijk meebewegen. Maar om te weten wanneer je je vuisten in de lucht moet ballen op de luidste toon van de climax moeten je armen zich tijdig naar boven bewegen... Je bent in feite dus een betere danser dan je zelf voor mogelijk hield, oppert professor Marc Leman.