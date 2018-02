Video: Nasa lanceert panoramische beelden van Mars die verbazingwekkend veel op onze aarde lijken

De Mars Curiosity Rover landde in 2012 op de Gale Crater op Mars en legde sindsdien zo'n achttien kilometer af door het Martiaanse landschap.

Op 25 oktober 2017 maakt de Rover zestien foto's die door Nasa aaneengeregen werden tot één panoramisch beeld. Nasa bewerkte de kleuren en ontdeed ze van de rode gloed waar we Mars altijd mee associëren. Het landschap op onze buurplaneet lijkt daardoor plots bijzonder sterk op dan van onze eigen aarde.

De Mars Curiosity Rover maakte de beelden van de 3,8 miljard jaar oude Gale Crater vanaf een hoogte van 327 meter. De diameter van de krater is maar liefst 154 kilometer. Doordat de atmosfeer zo ijl is op Mars kan je een berg die op meer dan tachtig kilometer verwijderd is toch zien alsof deze vlakbij ligt.

Bekijk de door Nasa vrijgegeven video: