Organische molecule ontdekt in een piepjonge ster

Ons zicht op het heelal hangt sterk af van de telescopen die we gebruiken. Een van de krachtigste is de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), die opgesteld staat op meer dan 5000 meter hoogte in de Atacamawoestijn in Chili. ALMA is een radiotelescoop die bestaat uit 66 schotels met een diameter tot 12 meter.

...