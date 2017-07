Dagdromen blijkt dan toch nuttig te zijn

Onze gedachten dwalen vaak af. Dat zit nu eenmaal in onze hersenen ingebakken. Die zijn gemaakt om rekening te houden met afleidingen: alert zijn voor wat we misschien niet bewust waarnemen, behoort tot hun basistakenpakket. Toch zijn psychologen er lange tijd van uitgegaan dat dagdromen een negatieve invloed had op onze productiviteit en ons liefdesleven. Nu blijkt dat dagdromen in de juiste omstandigheden nuttig kan zijn. Artsen hopen zelfs dat het bestuderen ervan een oplossing kan bieden voor problemen als ADHD en depressie.

