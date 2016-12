Zware gevechten in Damascus ondanks akkoord over wapenstilstand

Hoewel uit Turkije berichten kwamen dat er een akkoord bereikt is over een voorstel voor een algemeen staakt-het-vuren in Syrië, zwijgen de wapens nog niet. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten waren er zware gevechten tussen rebellengroeperingen in voorsteden van hoofdstad Damascus.

Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde woensdag dat Turkije en Rusland een akkoord bereikt hadden rond een voorstel tot staakt-het-vuren. Het plan zou aan de strijdende partijen in Syrië worden voorgelegd. Anadolu gaf geen details over dat plan, maar beriep zich op 'bronnen die te vertrouwen zijn'.

Het staakt-het-vuren moest al in de nacht van woensdag op donderdag ingaan. Het geldt echter niet voor terreurorganisaties.