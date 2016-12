Akkoord over voorstel wapenstilstand Syrië bereikt

Het voorstel wordt aan de strijdende partijen in Syrië voorgelegd, aldus Anadolu dat geen verdere details gaf.

Volgens het Russische staatspersbureau Sputnik News voorziet het voorstel in het ingaan van een bestand op 29 december om middernacht plaatselijke tijd. Het plan geldt voor alle gebieden in Syrië waar er nog gevechten zijn, aldus het Russische staatspersbureau Tass. Het geldt niet voor "terreurorganisaties".

Delen Turkije staat achter de oppositie, Rusland achter de regering van president Bashar al-Assad.

Het gaat aldus om een uitbreiding van het staakt-het-vuren in de noordelijke Syrische stad Aleppo. Dat was tot stand gekomen dankzij door Moskou en Ankara overziene onderhandelingen die tot de evacuatie van burgers uit de stad heeft geleid. In januari zullen Rusland en Turkije in de Kazachse hoofdstad Astana bemiddelen tussen vertegenwoordigers van de Syrische oppositie en de regering.

Turkije staat achter de oppositie, Rusland achter de regering van president Bashar al-Assad. Het Turks-Russisch akkoord zou bij succes daarvan als basis moeten dienen. Maar de laatste maanden werkten Ankara en Moskou nauw samen wat betreft Syrië, terwijl hun bilaterale relaties weer opwarmden. Turkije zweeg ook toen het Syrische regime met Russische steun Aleppo, de tweede grootste stad van het land, heroverde.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije, Rusland en Iran hebben elkaar de voorbije week in Moskou ontmoet. Aansluitend daarop verklaarden zij garant te willen staan voor een vredesakkoord tussen regering en oppositie in Syrië.