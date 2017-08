Zeker 42 burgersslachtoffers bij luchtaanval van coalitie boven Raqqa

De coalitie richtte zich tijdens de luchtaanval op verschillende wijken in het noorden van de stad. De internationale coalitie onder leiding van de VS is er samen met Syrische en Koerdische troepen bezig met een offensief om terreurgroep IS uit de stad te verdrijven. Het noordelijke Raqqa is het belangrijkste IS-bolwerk in het land.

Zondag kwamen in Raqqa al eens 27 burgers om het leven tijdens een luchtaanval op een residentiële wijk. In de voorbije acht dagen vielen er in de stad al bijna 170 burgerslachtoffers bij coalitie-aanvallen, meent Sohr-directeur Rami Abdel Rahmane. Het offensief in Raqqa is al bezig sinds begin juni. Intussen zou bijna 60 procent van de stad heroverd zijn op IS.