Wie is Ksenia Sobtsjak (36), die een gooi doet naar het Russische presidentschap?

In Rusland gaat het gerucht over Sobtsjaks mogelijke gooi naar het presidentschap al enkele weken. In een filmpje, dat ze onder andere via haar Instagram-account deelde (zie lager), bevestigt ze nu haar kandidatuur. Sobtsjak zegt te willen opkomen als een protestkandidaat. Ze nam in de voorbije jaren al deel aan oppositieprotesten in Rusland.

...