VS straffen drie Nicaraguaanse regeringsfunctionarissen voor mensenrechtenschendingen

De sancties zijn uitgevaardigd tegen de vicepresident van het oliebedrijf Albanisa, waarvan het Venezolaanse olieconcern PDVSA 51 procent bezit, een generaal van de federale politie en de secretaris-generaal van de hoofdstad Managua.

De rekeningen van de betrokkenen in de VS werden geblokkeerd en Amerikaanse burgers mogen geen zaken meer doen met hen. In december had de Amerikaanse regering al sancties uitgevaardigd tegen de voorzitter van de Nicaraguaanse kiesraad, Roberto Ricas.

Sinds midden april is het erg onrustig in Nicaragua. De president wilde toen een sociale hervorming doorvoeren, waartegen de bevolking met succes protesteerde. Ortega schroefde de hervorming terug, maar sindsdien demonstreren de mensen voor het aftreden van de president en diens echtgenote, vicepresidente Rosario Murillo.

De politie en gezagsgetrouwe knokploegen gaan brutaal tekeer tegen de demonstranten. Volgens mensenrechtenactivisten zijn al 309 mensen om het leven gekomen, overwegend burgers.