VS-Justitie opent onderzoek naar FBI-baas Comey en zijn Clinton-brief

FBI-directeur James Comey had 11 dagen voor de presidentsverkiezingen in een brief aan leden van de Senaat verrassend gemeld dat het onderzoek naar Clintons e-mail-affaire heropend was, nadat mails waren opgedoken op de computer van Anthony Weiner. Weiner, wiens computer in beslag was genomen in het kader van een sext-onderzoek, had die computer gedeeld met zijn ex Huma Abedin, een topadviseur van Clinton. De FBI wilde uitmaken of de mails van Abedin nieuw licht zouden werpen op de e-mailaffaire. De FBI meldde enkele dagen later dat dit niet zo was.

De hele episode heeft potentieel de verkiezingskansen van Clinton beschadigd. Op een moment dat Trump met zijn eigen 'pussy'-schandaal worstelde, ging de negatieve aandacht weer volop naar Clinton.

Het ministerie van Justitie heeft een groot aantal aanvragen uit het parlement, van publieke organisaties en van privépersonen gekregen met het verzoek de handelswijze van de FBI te onderzoeken, aldus een mededeling van Justitie.

Loretta Lynch en Bill Clinton

De scheidende minister van Justitie, Loretta Lynch, had in de herfst al verklaard dat de aanpak van de Comey niet strookt met de regels van Justitie, waarbij geen uitspraken worden gedaan over lopende zaken.

Het onderzoek zal zich niet buigen over de resultaten van het speurwerk tegen Clinton, aldus nog de mededeling. Het gaat enkel om de gevolgde procedure en of die overeenkomstig was met de aanwijzingen van het ministerie.

De zaak was complex. Loretta Lynch, officieel zijn baas, liet Comey vrij spel nadat ze op de luchthaven van Phoenix een niet geplande ontmoeting had met Bill Clinton, enkele dagen voor Hillary Clinton door de FBI ondervraagd zou worden. Volgens Lynch ging het tijdens die ontmoeting enkel om de kleinkinderen en andere privé-aangelegenheden, maar ze gaf toe dat het er niet goed uitzag.

Comey's termijn aan de top van de FBI loopt nog tot 2023.

(Belga/RR)