VS: excuses nadat politie verpleegster hardhandig aanpakt (video)

Het incident dateert van 26 juli, maar de videobeelden werden donderdag pas vrijgegeven tijdens een persconferentie van de verpleegster, Alex Wubbles.

De videobeelden, afkomstig van camera's van de politie en het ziekenhuis, tonen hoe de verpleegster om hulp roept terwijl ze tijdens haar dienst in het universitair ziekenhuis Utah Medical Center brutaal opgepakt wordt. De vrouw kreeg handboeien om en werd een twintigtal minuten in een politiewagen vastgehouden, tot een administratief kaderlid van het ziekenhuis tussenbeide kwam.

De verpleegster handelde volledig volgens het boekje. Want bloedstalen van patiënten mogen slechts onder drie voorwaarden overgemaakt worden aan de politie: de patiënt moet toestemming geven, moet gearresteerd zijn of de politie moet een mandaat hebben. 'Aan geen enkele van die voorwaarden was voldaan', aldus een woordvoerster van het ziekenhuis. De burgemeester van Salt Lake City en de politiechef hebben hun excuses al aangeboden. De agent in kwestie mag geen bloedstalen meer ophalen en de regels daaromtrent werden herzien, zo meldt de politie. Maar hij is niet geschorst.

De patiënt was betrokken in een dodelijk ongeval.