VS: aantal vluchtelingen wordt beperkt tot 45.000

Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aangekondigd. Het gaat om de laagste limiet in decennia en om meer dan een halvering ten opzichte van het streefdoel van 110.000 vluchtelingen dat de vorige president Barack Obama had vastgelegd voor het fiscaal jaar 2017.

In het fiscaal jaar 2016, het laatste volledige jaar onder Obama, werden nog rond de 85.000 vluchtelingen opgenomen. In het lopende fiscaal jaar 2017, gaat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, om 54.000, ongeveer de helft van wat Obama in gedachten had. Het aantal werd negatief beïnvloed door Trumps inreisverbod voor een aantal landen, voornamelijk met een moslimmeerderheid.

Voor het komende jaar plannen de VS maximaal 19.000 vluchtelingen op te nemen uit Afrika, 17.000 uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië, 5.000 uit Oost-Azië, 2.000 uit Europa en 1.500 uit Latijns-Amerika en de Caraïben.

'Meest genereus'

'De veiligheid van het Amerikaanse volk is onze grootste bekommernis', zegt een functionaris van het ministerie. De maatregel is 'consequent met onze buitenlandse beleidsdoelstellingen en operationele capaciteit met betrekking tot de toegenomen verificatieprocedures die we implementeren'. Daarnaast stellen functionarissen dat met de nieuwe limiet de VS nog steeds 'het meest genereuze' opvangprogramma hebben, in vergelijking met Canada, dat volgend jaar 25.000 vluchtelingen zal opnemen, en Australië, dat er slechts 18.000 zal ontvangen.

Maar die aantallen zijn niet te vergelijking met de miljoenen vluchtelingen die landen in het Midden-Oosten, Azië en Europa opnemen. Zo heeft Duitsland alleen dit jaar al 150.000 vluchtelingen verwelkomd en sinds 2015 al ongeveer een miljoen.