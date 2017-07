Vrouw in korte rok ontlokt heftig debat in Saoedi-Arabië

Het is voor ons de normaalste zaak van de wereld, maar in Saoedi-Arabië zijn vrouwen verplicht om in het openbaar een zogenaamde abaya, een los en volledig bedekkend gewaad, en een hoofddoek te dragen. De beelden van de jonge vrouw zijn in het ultraconservatieve moslimland dus ongezien.

Volgens de Britse omroep BBC gaat het om een model bekend onder de naam Khulood en verscheen de video afgelopen weekend eerst via Snapchat.

Op de beelden is te zien hoe de jonge vrouw, getooid in korte rok en crop top (met blote buik) maar zonder hoofddoek rustig rondwandelt in een lege straat in het historisch fort van Ushayqir, zo'n 100 km ten noorden van de hoofdstad Riyad. De vrouw wordt langs achter gefilmd, maar draait zich heel even om.

Hevig debat

De slechts zes seconden durende video werd snel opgepikt op Twitter, waar intussen een hevige discussie is losgebarsten tussen voor- en tegenstanders. Sommige twitteraars vinden dat er geen discussie over kan bestaan dat de vrouw moet worden opgepakt en gestraft omdat ze de Saoedische wetten overtrad, maar anderen nemen het voor haar op en loven haar keuze om te dragen wat ze wil.

Binnen die laatste groep, zo meldt BBC nog, wordt onder andere verwezen naar het hervormingsprogramma Vision 2030, dat vorig jaar werd aangekondigd door de 31-jarige kroonprins Mohammed bin Salman. Een van de doelstellingen van dat programma is de participatie van vrouwen in de beroepsbevolking op te krikken. Anderen werpen dan weer op dat Melania en Ivanka Trump, respectievelijk vrouw en dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, ook geen hoofddoek droegen tijdens hun bezoek aan Saoedi-Arabië in mei.

Onderzoek

De Saoedische dienst voor de 'Bevordering van Deugd en de Preventie van Ontucht' (letterlijk vertaald), zeg maar de religieuze politie, heeft via Twitter laten weten dat het op de hoogte is van de video en 'in contact is met de bevoegde autoriteiten'.

Volgens de Saoedische krant Okaz is er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vrouw, melden enkele media.