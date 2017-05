VS en Saudi-Arabië hebben akkoord over gigantische wapendeal

Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt, zo melden verscheidene persbureaus en Amerikaanse media.

Riyad zal over een periode van tien jaar wapens uit de VS aankopen voor een bedrag dat oploopt tot 350 miljard dollar. Het wordt de grootste wapendeal tussen beide landen.

'Dit pakket defensiemateriaal en diensten moet op lange termijn de veiligheid waarborgen van Saudi-Arabië en de Golfregio tegen mogelijke Iraanse bedreigingen', zei de woordvoerder. Ook wordt de mogelijkheid van het koninkrijk uitgebreid om aan anti-terreuroperaties deel te nemen. Daardoor wordt er ook druk op het Amerikaans leger verminderd.

Eerste reis

Trump is in de Saudische hoofdstad Riyad voor de eerste stop van zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn eedaflegging. De reis duurt acht dagen en brengt de Republikein ook naar Israël en de Palestijnse gebieden, Vaticaanstad, Brussel en Sicilië.

De president en zijn vrouw Melania kwamen zaterdag iets voor 10 uur plaatselijke tijd aan in Riyad. Op het programma ontmoetingen met koning Salman en andere leiders van het koninkrijk. Zondag houdt Trump een toespraak voor een vijftigtal leiders van moslimlanden, over zijn 'hoop op een vredevolle visie' op de islam.

Medaille

Tijdens zijn ontmoeting met koning Salman kreeg Trump de Abdel Azizmedaille uitgereikt, de hoogste Saudische erkenning, voor zijn inspanningen om de bilaterale banden tussen de twee landen te verbeteren en wereldwijd vrede en stabiliteit te verspreiden. Dat meldt het hof van de koning.

Eerder kregen ook al de Russiche president Vladimir Poetin, de Britse premier Theresa May en Trumps voorganger Barack Obama deze erkenning

Geen hoofddoek

Melania Trump droeg bij haar aankomst in Riyad geen hoofddoek. Opmerkelijk, want toen de Obama's in januari 2015 de begrafenis van koning Abdullah bijwoonden en Michelle Obama verschillende keren zonder hoofddoek verscheen, had Donald Trump nog getweet dat geen hoofddoek dragen een belediging is. 'Veel mensen zeiden dat het prachtig was dat mevrouw Obama geen hoofddoek droeg in Saudi-Arabië, maar zij waren beledigd. We hebben genoeg vijanden', aldus the Donald destijds.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 januari 2015

In Saudi-Arabië moeten vrouwen in het openbaar het hoofd bedekken, al zijn er uitzonderingen voor buitenlanders. Daarnaast moeten ze een abaja, een lang zwart gewaad, dragen om de lichaamsvormen te bedekken.

De Saoedische koning Salman begroette beide Trumps met een handdruk. Dat ook Melania de hand gedrukt werd, kan voor velen in het bijzonder conservatief koninkrijk als aanstootgevend beschouwd worden.

Enkele weken terug zag ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel af van het dragen van een hoofddoek bij haar bezoek aan Riyad.

Samenwerking

Naast de wapendeal wordt een aankondiging verwacht over een nog nauwere samenwerking in de strijd tegen terreur en een gezamenlijke aanpak van de Saudische aartsvijand Iran.

Trumps dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner maken ook deel uit van de Amerikaanse delegatie. Kushner zou een belangrijke rol gespeeld hebben in het sluiten van de wapendeal.

Olie

Trumps voorgangers kozen voor hun eerste buitenlandse trip meestal een van de buurlanden van de VS, maar de vastgoedmagnaat keek naar de Saudische oliemarkt als eerste etappe van zijn eerste trip.

Net als Israël verwelkomden de Golfstaten de verkiezing van Trump. Zo riep de Saudische koning Salman op tot een 'nieuw partnerschap' tussen de VS en de moslimlanden.

Religies

Na Riyad vliegt Trump door naar Israël, Palestina, het Vaticaan, Brussel en Sicilië. Met die eerste drie stops doet Trump in één reis de belangrijkste plaatsen van de drie belangrijkste monotheïstische religies aan. De laatste twee stops maakt hij in het kader van respectievelijk een NAVO- en G7-top.

De reis is voor Trump een welkome vlucht van de schandaalsfeer rond zijn persoon in eigen land die hij maar niet onder controle krijgt.