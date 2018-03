VN kaart opnieuw zware schendingen van mensenrechten in Turkije aan

De verlenging van de noodsituatie in Turkije na de mislukte staatsgreep in 2016 heeft geleid tot 'ernstige' schendingen van de rechten van 'honderdduizenden mensen'. Sommigen van hen werden gefolterd. De reactie op de coup was buiten proportie, zeggen de Verenigde Naties. Voor Turkije is die conclusie dan weer 'onaanvaardbaar'.

De mensenrechtenverantwoordelijke van de VN, Zeid Ra-ad al-Hoessein, merkt op dat bijna 160.000 mensen, onder wie 300 journalisten, zijn opgepakt tussen juli 2017 en het einde van dat jaar. Daarnaast werden 152.000 ambtenaren op straat gezet en meer dan 100.000 website geblokkeerd. 'Het is duidelijk dat de opeenvolgende noodtoestanden die in Turkije werden uitgeroepen, misbruikt zijn om mensenrechten ernstig en arbitrair te beperken voor een grote groep mensen', zei hij.

Turkije reageert furieus op het rapport. 'Deze persoon is het hoofd van een internationaal orgaan van onbetwistbaar internationaal belang, maar hij heeft het onder zijn bewind gedegradeerd tot een collaborateur van terreurorganisaties', zegt het ministerie. De Turkse overheid zegt dat de beweging van Fethullah Gülen, die in de VS verblijft, achter de mislukte coup zit en noemt de beweging een terreurgroep.