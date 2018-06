Visegrad-landen sturen zondag kat naar Europese migratietop

De regeringsleiders van Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Polen betwisten de legitimiteit van de bijeenkomst en reserveren hun bijdrage aan het debat over de Europese migratiepolitiek voor de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag.

'Het is Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk die verantwoordelijk is voor de organisatie van toppen en niet de Europese Commissie', zei de Hongaarse premier en tijdelijk Visegrad-voorzitter Viktor Orban. 'We begrijpen dat er een mini-top is, maar omdat dat niet strookt met de gewoonten van de EU zullen wij er niet aan deelnemen.'

Volgens zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki zal op de top 'opgewarmde kost worden geserveerd die wij reeds geweigerd hebben'. Uit een ontwerpverklaring die gisteren uitlekte, blijkt dat de deelnemende landen zich zouden willen uitspreken voor een 'solidariteitsmechanisme' dat ervoor moet zorgen dat migranten gespreid worden over de verschillende Europese lidstaten, om de druk van frontlijnstaten als Italië en Griekenland weg te nemen.

De Italiaanse regering vraagt al lang om meer solidariteit maar zou pas over zo'n spreiding willen praten als de Italiaanse grens beter beschermd wordt tegen de komst van migranten. Sinds 2013 kwamen er al 700.000 in Italië aan.

De Visegrad-landen lopen al jaren storm tegen de verplichte spreiding van migranten over de EU-lidstaten. De Italiaanse premier Giuseppe Conte zou naar eigen zeggen wel bekomen hebben dat er op de top van zondag geen gemeenschappelijke verklaring wordt aangenomen en dat er een open debat zal worden gevoerd.

Welke landen wel zullen deelnemen, ligt nog niet helemaal vast. Belgisch premier Charles Michel zal er in ieder geval bij zijn.