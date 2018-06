Rome: 'Nederlands reddingsschip moet maar naar Nederland'

De bemanning van de Lifeline, die vaart onder de Nederlandse vlag, zou enkele honderden bootvluchtelingen hebben opgepikt bij Libië, tegen de wil van de Italiaanse kustwacht in. 'Goed, ga met die lading mensen maar naar Nederland, maak je tocht maar een beetje groter', zegt de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini in een videoboodschap op Facebook. 'Deze nephulporganisatie zal niet meer op Italiaanse bodem komen', voegde hij eraan toe.

De Lifeline is van een Duitse hulporganisatie. 'Het schip van de ngo Lifeline opereert in Libische wateren, in strijd met alle regels, met het internationaal recht', zo schreef de Italiaanse minister van Transport, Danilo Toninelli, op Facebook volgens het Italiaanse persbureau Ansa.

'Ze hebben 250 slachtoffers van een schipbreuk opgepikt ook al hebben ze niet de technische middelen om voor hun veiligheid of de veiligheid van de bemanning in te staan', voegde de minister eraan toe. Hij heeft de Italiaanse kustwacht gevraagd een onderzoek te openen.