Vermeende ex-lijfwacht van Bin Laden gedeporteerd uit Duitsland

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werd de man omstreeks 7 uur vanuit Düsseldorf met een chartervlucht naar Tunesië gebracht.

Late fax

Nochtans had een administratieve rechtbank in Gelsenkirchen donderdagavond nog het deportatieproces een halt toegeroepen omdat de Tunesische regering geen diplomatieke garanties had gegeven dat de man niet zou worden gefolterd.

Volgens de krant Die Welt heeft een woordvoerder van de rechtbank gezegd dat de fax met het vonnis pas omstreeks 8.30 uur vanochtend naar de autoriteiten werd verstuurd, anderhalf uur dus nadat het vliegtuig richting Tunesië was opgestegen. 'In een ideale situatie wordt de man op het zelfde vliegtuig terug naar Duitsland gebracht,' citeert de krant de woordvoerder.

Uitkering

De zaak veroorzaakt veel ophef in Duitsland, nadat bekend raakte dat Sami A. kennelijk al sinds 1997 met zijn gezin in Bochum woonde en maandelijks 1168 euro uitkering trok.

De Tunesiër werd door de autoriteiten als een gevaarlijke islamist beschouwd en eind juni opgepakt, aldus nog Die Welt.