Verhofstadt trekt zich terug als kandidaat-voorzitter Europees Parlement

Guy Verhofstadt (Open Vld) trekt zich terug als kandidaat-voorzitter van het Europees Parlement. De liberale ALDE-fractie van Verhofstadt heeft met de EVP een 'pro-Europees akkoord' gesloten en steunt de christendemocratische kandidaat Antonio Tajani in de race om het voorzitterschap. Dat bevestigt een liberale bron dinsdag aan Belga.

Uit het akkoord van EVP en ALDE 'Europa is in crisis. Nationalisten en populisten proberen de Europese Unie van binnen en van buiten de vernietigen. Daarom hebben de EVP en de ALDE - los van hun ideologische verschillen - beslist om nauw samen te werken en een gemeenschappelijk platform aan te bieden als startpunt voor pro-Europese samenwerking.' Enkele punten Een dialoog van het Europees Parlement met de Europese Commissie en Europese Raad over de toekomst van de Europese Unie.

Verdieping van de interne markt verdiepen op het gebied van digitalisering en energie.

Versterking van de veiligheid binnen en buiten de Europese Unie met onder andere een Europese Defensie-unie en de verdere ontwikkeling van Frontex, de Europese kustwacht.

Noodzakelijke aanwezigheid van het Europees Parlement in de brexitonderhandelingen.

Volgens Politico zouden de liberalen in ruil het voorzitterschap krijgen van de Conferentie van Commissievoorzitters, het orgaan dat de verschillende commissies van het Europees Parlement beter moet laten samenwerken.

De opvolger van de sociaaldemocraat Martin Schulz als voorzitter van het Europees Parlement wordt dinsdag verkozen. Tajani en zijn socialistische uitdager Gianni Pittella gelden als de twee topfavorieten. Het akkoord met de liberalen lijken de kansen van Tajani alleen maar vergroot te hebben. Met de 68 potentiële zetels van ALDE zou Tajani al 285 zetels van de 751 zetels achter zijn naam kunnen hebben, wat het voor hem heel wat gemakkelijker maakt.

Steven Van Hecke: 'Wilde blamage vermijden'

Professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) had niet verwacht dat er iemand zich nog voor de eerste ronde zou terugtrekken. 'Na de eerste ronde had men sowieso eens gekeken waar er samen te werken viel, maar dit is onverwacht', zegt hij. Van Hecke vermoedt dat Verhofstadt het zekere voor het onzekere heeft genomen en een blamage wilde vermijden na zijn toenadering tot onder andere Beppe Grillo (zie onder).

De politicoloog benadrukt dat Tajani nog steeds niet genoeg stemmen heeft. 'Hij heeft nog altijd steun nodig aan de rechterzijde om voorzitter van het Europees Parlement te worden. De kans bestaat bijvoorbeeld dat na de eerste ronde Helga Stevens zich zal terugtrekken en haar fractie (de Europese Conservatieven en Hervormers, nvdr.) zich achter Tajani zullen scharen'

Uiteindelijk zijn zulke deals niet zo problematisch voor Europa, zegt Van Hecke. 'In België kan een coalitie ook tussen verschillende partijen, we moeten een beetje consequent zijn in onze kritiek. Voor Verhofstadt persoonlijk is het erger. Hij heeft heel wat krediet verloren, zowel in het halfrond als in zijn eigen fractie.'

Na heel wat getwijfel over of hij wel kandidaat zou worden - Verhofstadt wilde volgens liberale bronnen vooral een goed pakket onderhandelen voor ALDE, zonder zich blind te staren op het voorzitterschap - flirtte de liberaal de afgelopen weken al even met de socialisten om een coalitie te sluiten in aanloop naar de voorzittersverkiezingen. Pittella schoot die deal snel af. Daarna volgden gesprekken om de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo te overhalen naar de ALDE-fractie over te stappen, maar ook die sprongen af.

Volgens sommigen is ook de conservatieve ECR-fractie bij het akkoord betrokken, maar haar kandidaat-voorzitter, de Belgische Helga Stevens (N-VA), zegt van niets op de hoogte te zijn. Zij blijft kandidaat.

Bij de sociaaldemocraten wordt ontstemd gereageerd op het akkoord tussen Tajani en Verhofstadt. 'In amper een week tijd van flirten met Beppe Grillo naar steun geven aan Berlusconi. Faut le faire', tweette Kathleen Van Brempt, Europarlementslid voor sp.a. Ze spreekt van 'achterkamerpolitiek' en een 'gebrek aan openheid en transparantie'.