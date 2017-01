Verhofstadt kijkt naar links voor voorzitterschap Europees Parlement

Binnen een kleine twee weken, op 17 januari, kiest het Europees Parlement een nieuwe voorzitter. De huidige, Martin Schulz, keert terug naar de Duitse politiek. Voor de fractie van Schulz, de socialistische S&D, treedt de Italiaan Gianni Pitella in het strijdperk. Voor de centrumrechtse EVP wil Pitella's landgenoot Antonio Tajani graag het halfrond leiden. De derde fractie, de conservatieve ECH, schuift N-VA-Europarlementslid Helga Stevens naar voor.

De liberalen van ALDE zien graag fractieleider Guy Verhofstadt (Open Vld) op de voorzittersstoel. Die hield aanvankelijk de boot wat af. Liberale bronnen vertelden aan Belga dat hij vooral een goed pakket wilde onderhandelen, onder andere met een aantal vicevoorzitters en commissievoorzitters. Voor het voorzitterschap zou hij enkel gaan 'als dat nuttig was voor de partij'.

Dat blijkt nu zo te zijn, want volgens nieuwssite Politico heeft Verhofstadt de race naar het voorzitterschap nu echt wel ingezet en is hij officieel kandidaat. 'Er kan een meerderheid in het Europees Parlement zijn voor kandidaat die meer wil investeren en minder sober is', zei hij aan Politico, verwijzend naar het Europese besparingsbeleid. Daarvoor sprak hij al met Pitella om liberalen en socialisten uit één mond te laten spreken.

Dat volstaat wel niet voor een meerderheid, waardoor Verhofstadt ook groen en extreemlinks zal nodig hebben voor zijn plan. Beide fracties hebben met respectievelijk Eleonora Forenza en Jean Lambert wel eigen kandidaten voor het voorzitterschap. Dat is niet de enige hindernis. Volgens Politico is de kans namelijk reëel dat Pitella eerder een alliantie zal smeden met natie en niet ideologie als bindende factor. In dat geval komt Tajani opnieuw in beeld.