Vergeten crisis: 'Gewapende groepen vermoorden iedereen die hun pad kruist'

Vluchtelingen die in Tsjaad aankomen zeggen volgens de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) dat huizen zijn platgebrand en gewapende groepen 'iedereen vermoorden die hun pad kruist'.

De VN schatten dat bijna de helft van de bevolking gebrek aan voedsel heeft en dat 2,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben.

'Uit cijfers van eind december blijkt dat er 688.700 mensen intern ontheemd zijn, 60 procent meer dan een jaar daarvoor', zegt woordvoerder Adrian Edwards. Intussen zijn meer dan 542.000 vluchtelingen uit de CAR geregistreerd in buurlanden, een toename van 12 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. 'Voor een land met 4,6 miljoen inwoners staan deze twee cijfers samen voor een ongekend lijden van deze mensen.'

Burgeroorlog

Gevechten tussen de hoofdzakelijk islamitische Séléka-rebellencoalitie en de anti-Balaka-militie die grotendeels christelijk is, stortten het land in 2013 in een burgeroorlog. Honderdduizenden mensen vluchtten als gevolg daarvan naar Kameroen, de Democratische Republiek Congo (DRC), Tsjaad en de Republiek Congo.

De recente opflakkering van het geweld, in het bijzonder in het noordwesten van het land, leidde sinds eind december tot de vlucht van 17.000 Centraal-Afrikanen naar Tsjaad. Dat is ongeveer tien keer meer dan in heel 2017.

'De nieuwe ontheemden zeggen dat gewapende groepen hun dorpen aanvallen, huizen in brand steken, voedsel roven en moorden', zegt Edwards.

Hoewel de plaatselijke autoriteiten melden dat ongeveer 15.000 huizen afgebrand zijn en 487 mensen vermoord in het noordwesten, vreest de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Natie dat dat aantal in werkelijkheid veel hoger is omdat sommige plaatsen nog ontoegankelijk zijn.

Vergeten crisis

Edwards noemt de situatie van de ontheemden een 'door de wereld vergeten crisis'. Hij schat dat bijna de helft van alle Centraal-Afrikanen in 2018 te maken krijgt met gebrek aan voedsel.

'In 2017 schatten we dat er 209,2 miljoen dollar nodig was om de situatie in de CAR te verlichten. Slechts 12 procent van dat geld kwam binnen, iets meer dan een dollar voor elke benodigde 10 dollar.' In 2018 heeft de Unhcr voor de situatie in de CAR 176,1 miljoen dollar nodig, schat hij.