Veiligheid en stabiliteit verbeteren aanzienlijk in noordwesten van Zuid-Soedan

Shearer noemt de situatie in Wau, de hoofdstad van de staat Western Bahr el Ghazal, een 'model' voor andere delen van het land. In de oostelijke en zuidelijke staten Jonglei, Upper Nile en de Equatoria's is het nog steeds onveilig. 'Ik ben blij te zien dat de plaatselijke autoriteiten, de politie en de veiligheidsdiensten de veiligheid verbeterd hebben', zei hij tijdens een bezoek aan Wau. 'Deze samenwerking kan een voorbeeld zijn voor de terugkeer van ontheemden in de rest van het land.'

Het aantal ontheemden dat verblijft op door de VN-missie UNMISS beschermd terrein in de regio, is gedaald van 38.000 naar 32.500 in twee maanden tijd. 'Veel mensen zijn teruggekeerd om hun land te bewerken', zei Shearer.

Noodhulp

In april van dit jaar vluchtten duizenden mensen voor vergeldingsaanvallen tussen het Soedanese Bevrijdingsleger (SPLA) en de oppositie SPLM-IO. Shearer zegt dat de verbeterde veiligheidssituatie te danken is aan patrouilles van de nationale veiligheidsdiensten en politie in Wau.

In het hele land verblijven nog 213.000 mensen op opvangterreinen van UNMISS. 'We weten dat het grootste deel van die mensen naar huis wil. UNMISS en de humanitaire partners kijken naar mogelijkheden om die vrijwillige terugkeer te ondersteunen.'

In de eerste helft van dit jaar steeg het totale aantal ontheemden in Zuid-Soedan naar bijna 4 miljoen mensen. 'Dat is inclusief 1,9 miljoen mensen die intern ontheemd zijn, en 2 miljoen mensen die gevlucht zijn naar buurlanden. Alleen al in Oeganda verblijven een miljoen vluchtelingen', zei Shearer.

De VN en humanitaire organisaties hebben gevraagd om 1,64 miljoen dollar voor noodhulp aan de naar schatting 7,6 miljoen mensen in het land die hulp nodig hebben. Tot nu toe is 66 procent van dat budget bijeengebracht.