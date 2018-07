Veegt Trump straks de sancties tegen Rusland van tafel?

Dat er voor de hoofdstad van Finland werd gekozen, heeft ook een symbolische betekenis. In 1975 werden daar de Helsinki-akkoorden ondertekend tussen de leiders van het westerse bondgenootschap en die van het Oostblok. Het ging toen, in wat de geest van Helsinki werd genoemd, om veiligheid en mensenrechten. Waar het nu om gaat, is minder duidelijk. Zeker de afloop van de ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaan Kim Jong-un in Singapore stemt niet tot optimisme. Daar stal Trump de show, maar ging Kim met de winst naa...