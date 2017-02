Twintigtal gewonden nadat auto inrijdt op menigte in New Orleans

In New Orleans raakten zaterdag een twintigtal mensen gewond, toen een auto inreed op de toeschouwers van een carnavalstoet. De bestuurder was onder invloed en werd aangehouden.

De betrokken pick-up reed in totaal 28 mensen omver, 21 onder hen liggen in het ziekenhuis. De politie-inspecteur Michael Harrison zei aan de lokale krant Times-icayune dat de man "erg geïntoxiceerd" leek bij zijn arrestatie. De burgemeester van de stad, Mitch Landrieu, zei dat niets wijst op een terroristische daad. De gewonden zijn tussen de drie en in de veertig jaar oud. Ze kwamen kijken naar de Krewe of Endymion parade, de grootste carnavalstoet in de stad. "We zijn heel dankbaar dat niemand levensbedreigende verwondingen opliep", zo tweette burgemeester Landrieu, die toevoegde dat de plaats van de ramp intussen werd vrijgemaakt.

Ook in het Duitse Heidelberg reed een man zaterdag in op voetgangers. Een 73-jarige man overleed aan zijn verwondingen.