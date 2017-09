Twee verdachten opgepakt bij antiterreuroperatie nabij Parijs

De opgepakte mannen zijn de uit Amiens afkomstige 36-jarige huurder van een appartement in Villejuif en een 47-jarige in Tunesië geboren vriend van hem. Ze zijn in de kraag gevat in een auto in Kremlin-Bicêtre dat aan Villejuif grenst, aldus de krant Le Parisien.

Een loodgieter, opgeroepen vanwege een banaal waterlek, had de veiligheidsdiensten gealarmeerd nadat hij in een appartement toevallig iets had gezien dat volgens hem van pas kon komen bij het maken van explosieven.

In het appartement zouden gasflessen, elektrische bedrading, naalden, batterijen, zuurstofwater, soldeerijzer en talrijke geschriften in het Arabisch ter glorie van Allah zijn gevonden. Er is sinds de middag een ontmijningsoperatie aan de gang, het gebied is een ruime omgeving geëvacueerd.